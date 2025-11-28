Julieta Poggio se mostró con el traje de baño de la temporada y encendió Instagram

Julieta Poggio abrió la temporada con un look explosivo al borde de la piscina. No te pierdas las fotos.

Julieta Poggio volvió a dejar el feed de Instagram ardiendo con su look, al mostrarse al borde de una piscina con una microbikini animal print que ahora mismo es tendencia total.

En las fotos, el traje de baño se convirtió en el protagonista absoluto, con su corpiño diminuto y triangular, que respetó la silueta clásica del bikini tradicional, pero con ese plus de estilo que aporta la estampa animal. La bombacha colaless de tiro alto completó el conjunto, alargando visualmente las piernas y resaltando la figura.

La elección del animal print en su look se debe a que el leopardo volvió a posicionarse como una de las tendencias más fuertes del verano 2026, recuperando ese estatus cíclico que tiene en la moda. Cada tanto, vuelve con más fuerza y propone una combinación entre exotismo, fuerza visual y tradición. Julieta aprovechó el momento exacto para reintroducirlo, dejando claro que sería una de las estampas más buscadas en las playas y piscinas argentinas.

En cuanto a los accesorios, Julieta sumó una capelina color natural, que funcionó tanto como protección solar como acento estético, y unos lentes de sol marrones que reforzaron la paleta cálida y completaron la atmósfera veraniega.