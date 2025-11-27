La China Suárez mostró el look de sus hijos y conquistó a todos

El hijo de la China Suárez, Amancio Vicuña, estrenó un peinado que recordó a Mauro Icardi y arrasó en redes. ¡Mirá!

Una simple foto bastó para que el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña se convirtiera en tema del día. Amancio, que acaba de cumplir cinco años, estrenó un nuevo corte de pelo que generó una ola de comentarios en redes, debido a que muchos lo compararon con Mauro Icardi.

Fue la propia China quien publicó las imágenes en su cuenta de Instagram. En ellas se vio al pequeño con un look moderno, con laterales y nuca rapados y la parte superior más larga, peinada hacia adelante con un toque desmechado. El clásico “fade” urbano en versión mini.

El outfit que acompañó el cambio de look fue tan cool como el peinado. Amancio lució una remera negra básica con un chaleco polar rojo del Galatasaray (el equipo turco donde juega Icardi). Su hermana Magnolia también apareció en las fotos, con un conjunto deportivo rosa pastel.

La China, por su parte, aprovechó la salida para lucir su propio look Y2K de campera de jean con detalles de piel, pantalón de denim a juego, remera cropped blanca y zapatillas blancas. Cerró con una cartera negra Hermès, mostrando su estilo effortless chic incluso en los planes familiares.