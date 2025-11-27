Tenso cruce entre la China Suárez y una panelista de El Trece: "Hay que cag* a palos"

La actriz generó tensión durante una entrevista al aire, confrontando a una panelista por declaraciones desafortunadas en el pasado.

La mañana de este miércoles fue testigo de un inesperado y potente cruce mediático en el programa Puro Show (El Trece). La China Suárez brindó una entrevista en directo desde Turquía y aprovechó el espacio para confrontar a una de las panelistas presentes, Marcia, cuya identidad digital es Gossipeame. El intercambio, surgido mientras la artista reflexionaba sobre los límites de la prensa, escaló rápidamente al recordar situaciones pasadas y las consecuencias de la exposición pública de su vida privada.

La ex Casi Ángeles comenzó su descargo explicando que, a pesar de las controversias, no mantiene un sentimiento de odio hacia la prensa, sino que entiende la dinámica: “Yo entiendo el trabajo de los periodistas. Muchas veces me preguntan ‘¿por qué odiás a la prensa?’, y yo no la odio: hablo con quien quiero hablar y con quien es respetuoso. Entiendo la ‘guerra de las primicias’ y cuando cuentan información, pero hay muchas cosas que cruzan un límite”. En este contexto, la China Suárez recordó episodios graves, como la difusión de datos sensibles de su domicilio que, según sus palabras, derivaron en un intento de “robo comando” en el country donde vivía en aquella época.

La explosiva acusación de La China Suárez China Suárez La visita de Eugenia Suárez a El Trece sigue dando que hablar. Foto: Instagram / @sangrejaponesa. Fue entonces cuando la actriz subió el tono y apuntó directamente a la periodista de espectáculos. “Vos, Pochi, una vez subiste una historia que decía ‘a la China hay que cag* a palos’, y rápido la borraste*”, disparó Suárez frente a su interlocutora y la audiencia, en referencia a hechos ocurridos tras la explosión del mediático conflicto conocido como el "Wandagate" en 2021. La acusación desató una inmediata defensa de Pochi de Gossipeame, quien intentó negar la publicación, argumentando que si bien podía ejercer la crítica, “jamás me ensaño” con una persona.

El debate sobre la exposición y la crítica de Gossipeame Desde Turquía, la China Suárez arremetió contra Pochi de Gossipeame por un polémico descargo Desde Turquía, la China Suárez arremetió contra Pochi de Gossipeame por un polémico descargo. Video: Puro Show (El Trece) La intérprete se mantuvo firme, señalando que conoce la forma en que se manejan las dinámicas en el ambiente, aunque no se refería a su colega en particular. La pregunta central que lanzó la artista al aire resonó en el debate sobre la ética periodística: “¿quiénes son para hablar de lo que hace o deja de hacer otra persona?”. Por su parte, otra panelista esgrimió un argumento común en el universo de la farándula para justificar su accionar, defendiendo que “cuando una expone su vida, abrís la puerta a que los demás opinen”.