La China Suárez y Mauro Icardi pasaron una romántica noche: "Enseñándome a..."

La actriz compartió imágenes en sus redes sociales junto a la estrella del Galatasaray.

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía luego de lo que fue su estadía en Argentina. Durante sus días en el país, ambos se mostraron juntos en diferentes actividades como las notas con Mario Pergolini y Moria Casán.

El futbolista del Galatasaray además aprovechó para volver a compartir tiempo con sus dos hijas luego de estar meses sin poder verlas. Lo cierto es que ambos ya están en Estambul y a la actriz se la pudo ver disfrutando del partido de su pareja, en el cual logró meter un gol, y ella lo compartió en sus redes sociales.

Por supuesto que la celebración no faltó y en las últimas horas compartió la romántica noche que pasó con Mauro Icardi. La pareja salió a cenar para festejar y ella mostró todo a través de su cuenta de Instagram.

La romántica noche que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez Captura de pantalla 2025-11-24 113732 La romántica cena de la China Suárez y Mauro Icardi. Foto: captura de video / @sangrejaponesa. "Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto", expresó junto a la foto de ambas copas y la botella del vino Vega-Sicilia Reserva especial. Al vino lo acompañaron con una porción de papas fritas, como se puede observar en la imagen, junto a otros platos.