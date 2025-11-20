Juariu descubrió lo fatal que se portaba Mauro Icardi con Wanda Nara antes de salir con la China Suarez

En otra travesía como detective en las redes sociales, Juariu llegó a la primera señal de infidelidad por parte de Mauro Icardi a Wanda Nara.

Juariu, la detective de Instagram que encontró un like indebido de Mauro Icardi. / @mauroicardi

La detective de las redes sociales, Juariu, ha vuelto a agitar el universo de la farándula con un hallazgo explosivo que promete reescribir la cronología del mediático WandaGate. La experta en rastrear movimientos digitales de las celebrities encontró una antigua interacción de Mauro Icardi hacia la actriz Eugenia la China Suárez, sugiriendo que el vínculo entre ellos se inició mucho antes de lo que se creía.

Juariu desenterró un like secreto de Mauro Icardi Con el misterio que la caracteriza, Juariu primero lanzó un anzuelo en sus stories de Instagram: "Lo que acabo de encontrar". Acto seguido, la influencer mostró la prueba irrefutable: una captura de pantalla que exhibía un like de Mauro Icardi a una publicación de la China Suárez, fechada el lejano 25 de noviembre de 2019.

foto-captura-de-instagram-stories-juariu-GGQB5DW6UNDLLJ344X26A2EJJE El fatal descubrimiento de Juariu sobre Mauro Icardi. @juariu foto-captura-de-instagram-stories-juariu-GA2UH7M6VRDAXN42USBHXRDMPU La frase dura de Juariu sobre el comportamiento de Icardi. @juariu La rastreadora de famosos no se guardó su opinión y lanzó un comentario filoso, asombrada por la anticipación del delantero: "Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente". El análisis de Juariu no terminó allí; en una placa posterior, redobló la apuesta con una interpretación que sugiere un patrón en el comportamiento del futbolista: "Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China".