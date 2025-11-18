¡Nadie lo sabía! Pampita reveló la triple condición de salud que limita su vida y nunca había contado

Pampita Ardohain sorprendió en el streaming de OLGA al revelar tres condiciones que la acompañan desde siempre,

Pampita en Sería Increíble (OLGA), el momento en que reveló su triple condición. / Captura streaming

La icónica Pampita utilizó el ambiente relajado del streaming de OLGA, en el programa Sería Increíble, para una revelación que tomó por sorpresa al panel. Con total naturalidad y hasta con humor, la top model enumeró una serie de condiciones que la han acompañado a lo largo de su vida, tanto escolar como profesional: "Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica".

Las revelaciones de Pampita sobre su salud. Pampita sorprendió a todos al hablar en OLGA La celebrity profundizó en su daltonismo y explicó que su confusión de colores no es menor: "Hay muchos colores que me confundo". Esta limitación cromática la llevó a adoptar una solución práctica en su vestidor: "Ahora tengo todo neutro en mi placard", contó, señalando que el celeste y el verde suelen ser los tonos que más le complican distinguir.

olga pampita Pampita explicó que su dislexia la lleva a confundir el orden de las palabras y a escribir "todo al revés". Captura La anécdota más graciosa surgió al recordar una compra fallida para sus hijos cuando les compró "unas zapatillas afuera, carísimas" y, cuando llegó, los niños le dijeron "Mamá, son rosas" pero para ella "Y para mí eran grises!".

Pampita también compartió cómo su dislexia y déficit atencional impactaron en su etapa escolar. La conductora, que ya había hablado de su dislexia en 2020 recordó que estas condiciones la marginaron de la actividad física: "Nunca pude jugar ni al básquet, ni al tenis, ni al pádel, ni al vóley".