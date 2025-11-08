"Muy adolorido": Palito Ortega tuvo que volver a suspender sus shows por un cuadro de salud complejo
Palito Ortega tuvo que volver a suspender dos shows programados para noviembre debido a las dolencias persistentes del herpes zóster.
El querido artista Ramón Palito Ortega se vio obligado a suspender nuevamente dos de sus presentaciones programadas debido a un complicado cuadro de salud. Luego de haber reprogramado sus shows pautados originalmente para el mes de octubre, el cantante de 84 años no logró recuperarse completamente para retomar su actividad en los escenarios.
La principal causa de las dolencias que padece Palito Ortega fue el herpes zóster, una afección que le generó fuertes ampollas en el rostro. Si bien las lesiones ya no estaban presentes, el artista seguía atravesando un periodo de intenso dolor, lo que le impidió su regreso a los escenarios.
Palito Ortega canceló dos shows más por el herpes zóster
La noticia sobre el estado de salud del cantante fue confirmada por su hija, Julieta Ortega, quien dialogó con el portal Teleshow y explicó que su padre aún no se encuentra en condiciones de volver a la actividad, a pesar de que se habían fijado nuevas fechas.
"No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido", explicó su hija y aseguró que las dolencias que padece el artista persisten. Detalló que, si bien las lesiones visibles han desaparecido, el dolor continúa: "Ya está bien...de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido".
A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, se informó sobre los shows que fueron ser cancelados. El primer espectáculo suspendido fue el pautado para el 9 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, una decisión tomada por "causas de fuerza mayor", según el comunicado. Se indicó a los fans que la devolución del dinero de las entradas se realizaría por el mismo medio en que fueron compradas.
Inmediatamente después, se anunció también la cancelación de la presentación prevista para el 13 de noviembre en el Estadio Unión y Progreso de Tandil. El comunicado detalló que el reembolso se otorgaría a través del número 2616172566 o al ingresar a entradaweb.com, brindando opciones claras a los seguidores afectados.