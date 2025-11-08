La contundente respuesta de Eugenia Tobal respecto a los rumores de su salida de MasterChef Celebrity

Tras varios días de conjeturas sobre la drástica decisión que habría tomado la conocida actriz, se supo qué respondió ante la consulta de una periodista.

La actriz no dudó en responder ante los trascendidos sobre su salida del concurso de cocina.

La actriz Eugenia Tobal se ha vuelto un foco de atención mediática recientemente, luego de que circularan con intensidad versiones sobre su supuesta deserción del exitoso certamen culinario MasterChef Celebrity (Telefe). Estos rumores apuntaban a una abrupta salida motivada por una fuerte fricción con uno de los miembros más rigurosos del jurado, Germán Martitegui. A pesar del revuelo mediático, la reconocida actriz eligió enfrentar directamente las especulaciones para ofrecer su perspectiva sobre la situación.

La interna de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity La chispa del conflicto, según contaron en LAM (América TV), habría sido encendida por el hartazgo de la competidora ante ciertas apreciaciones de Martitegui y otros miembros del jurado sobre la calidad de sus elaboraciones. Sin embargo, el punto de máxima tensión se habría alcanzado tras una específica y áspera devolución del mencionado chef, la cual no fue televisada. El conductor relató la escena donde, tras presentar un brownie con un significado personal, pues la receta estaba ligada a su madre, la reacción del chef fue contundente: "Le dijo Martitegui '¿qué tenés en la cabeza cómo vas a presentar esto?'". El comentario, que tocó una fibra sensible en Tobal, desencadenó la respuesta que derivó en la ola de rumores.

Tobal responde La respuesta de Eugenia Tobal tras el escándalo en MasterChef. Foto: Minuto1 Para disipar la confusión, la periodista Pilar Smith contactó directamente a la protagonista de la controversia. El testimonio de Tobal fue categórico: desmintió enfáticamente su renuncia al ciclo expresando un claro ¡No!. Esta información fue además corroborada por la producción del canal. La periodista, al compartir el descargo en Gossip, ratificó "desde el canal también me confirmaron que no se va del reality".

Germán Martitegui MasterChef Celebrity Germán Martitegui, parte del jurado de MasterChef Celebrity, es conocido por sus devoluciones incisivas y su fuerte carácter. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. Smith también ofreció una visión sobre la dinámica dentro de las cocinas del reality de Telefe, la cual explicaría este tipo de trascendidos. Comentó que los propios productores admiten que, en ocasiones, los participantes reaccionan de forma inesperada a devoluciones que consideran injustas o sorpresivas. Es en esos momentos de enojo que pueden surgir comentarios "por lo bajo" que terminan filtrándose a los medios, si bien son el resultado de la frustración momentánea y no de una decisión definitiva. "Es producto de la bronca de malas devoluciones", argumentó la periodista.