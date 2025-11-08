Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 9 de noviembre
Cinco propuestas que llegan para ponerle el broche de oro al fin de semana: música, arte y emociones en una jornada imperdible.
Este domingo 8 de noviembre, la provincia de Mendoza se llena de ritmo y color. Desde la esperada visita de Melendi hasta propuestas locales cargadas de identidad y creatividad, la provincia se convierte en un gran escenario donde cada expresión encuentra su lugar.
Por eso, te recomendamos cinco espectáculos para cerrar este fin de semana:
- Melendi: el artista español llega a la provincia con un concierto para celebrar sus 20 años de historia. Además de sus éxitos más emblemáticos, sonarán los temas más representativos de los inicios de su carrera. El show será un viaje emocional a través del tiempo, un puente entre el pasado y el presente.
Dónde: Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú).
Horario: 21 h.
El valor de las entradas va desde $55.000 hasta $145.000, según la ubicación elegida. Los tickets se consiguen a través de la página Ticketek, donde hay opción de seis cuotas con Visa Galicia, o de manera presencial en la boletería del Arena, donde solo se acepta efectivo.
- El Lorenzo Pa: la banda mendocina presentará una nueva edición de su show insignia: "Experience" Vol V, una propuesta que se reinventa en cada entrega y promete, una vez más, ponerlo todo sobre el escenario.
Dónde: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1922, Ciudad).
Horario: 21 h.
La entrada general tiene un costo de $14.000 y se adquiere por EntradaWeb.
- Festival Dibujado: un encuentro completamente dedicado a celebrar el arte de la ilustración, la animación y la creatividad en todas sus formas.
Dónde: Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad).
Horario: a partir de las 18 h.
Todas las actividades serán de acceso gratuito.
- Telemann & Bach: en una presentación única, Violetta Club junto al afamado flautista alemán Michael Form se presentan en Mendoza. Con réplicas de instrumentos de época, y en manos de músicos especializados en música antigua, podrás sumergirte en la sonoridad del barroco, con obras Telemann y Bach de increíble virtuosismo.
Dónde: Centro Patrimonial Artístico Cristoforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz).
Horario: 20 h.
La entrada general cuesta $12.000 y se adquiere por EntradaWeb.
- Eruca Sativa: el power trío llega a Mendoza para presentar su nuevo álbum "A tres días de la Tierra".
Dónde: Nido Club (Mitre y esq. Godoy Cruz, Ciudad).
Horario: la apertura de puertas será a las 20 h. A las 21 h, se dará inicio al show.
La entrada tiene un valor de $30.000 y se compra por EntradaWeb.