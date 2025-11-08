Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 9 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre, la provincia de Mendoza se llena de ritmo y color. Desde la esperada visita de Melendi hasta propuestas locales cargadas de identidad y creatividad, la provincia se convierte en un gran escenario donde cada expresión encuentra su lugar.

Por eso, te recomendamos cinco espectáculos para cerrar este fin de semana:

El artista español celebrará en nuestra provincia sus 20 años de carrera artística.

El valor de las entradas va desde $55.000 hasta $145.000, según la ubicación elegida. Los tickets se consiguen a través de la página Ticketek , donde hay opción de seis cuotas con Visa Galicia, o de manera presencial en la boletería del Arena, donde solo se acepta efectivo.

El Lorenzo Pa El Lorenzo Pa. Gentileza Prensa.

El Lorenzo Pa: la banda mendocina presentará una nueva edición de su show insignia: "Experience" Vol V, una propuesta que se reinventa en cada entrega y promete, una vez más, ponerlo todo sobre el escenario.

Dónde: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1922, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un costo de $14.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Festival dibujado 2025 Festival Dibujado. Nave UNCuyo.

Festival Dibujado: un encuentro completamente dedicado a celebrar el arte de la ilustración, la animación y la creatividad en todas sus formas.

Dónde: Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad).

Horario: a partir de las 18 h.

Todas las actividades serán de acceso gratuito.

Telemann & Bach Telemann & Bach. EntradaWeb.

Telemann & Bach: en una presentación única, Violetta Club junto al afamado flautista alemán Michael Form se presentan en Mendoza. Con réplicas de instrumentos de época, y en manos de músicos especializados en música antigua, podrás sumergirte en la sonoridad del barroco, con obras Telemann y Bach de increíble virtuosismo.

Dónde: Centro Patrimonial Artístico Cristoforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz).

Horario: 20 h.

La entrada general cuesta $12.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Eruca Sativa Eruca Sativa. Gentileza Prensa.

Eruca Sativa: el power trío llega a Mendoza para presentar su nuevo álbum "A tres días de la Tierra".

Dónde: Nido Club (Mitre y esq. Godoy Cruz, Ciudad).

Horario: la apertura de puertas será a las 20 h. A las 21 h, se dará inicio al show.

La entrada tiene un valor de $30.000 y se compra por EntradaWeb.