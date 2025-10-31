Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 1 de noviembre

Noviembre comenzó con todo y este nuevo mes trae propuestas muy interesantes que se llevarán a cabo en la provincia. En la siguiente nota podrás encontrar espectáculos que se desarrollarán este fin de semana en Mendoza para que puedas disfrutar de la noche.

En la casa de una abuela entrañable se abre un universo de secretos, ilusiones y verdades ocultas. Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, nos invita a vivir una historia conmovedora, donde la esperanza y el amor luchan contra la mentira y el desengaño.

Con humor, ternura y emoción, esta obra clásica del teatro toca el alma de quien la ve y nos recuerda que, aunque la vida se quiebre, siempre podemos sostenernos en pie. Las entradas se encuentran disponibles en Entrada Web .

Hora: 21:30

Pa' que se juntan

Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertin. Un espectáculo con Humor y melodías de nuestro folklore. Relatos y canciones bien cuyanas. La obra se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre en el Teatro El Círculo a partir de las 21:00.

Pa' que se juntan Pa' que se juntan, una obra en que las risas van a estar muy presentes. Foto: EntradaWeb.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web y tienen un valor de $15.000. Las risas en esta gran obra de teatro están aseguradas.

El Loco y la Camisa

Una comedia dramática sobre la convivencia familiar, los prejuicios, el deseo de ascenso social y la habilidad-condena de decir lo que se ve, sin filtros, que visibiliza, de manera excepcional, una y todas las realidades familiares, con un humor inigualable y reflexivo.

El loco y la camisa El Loco y la Camisa, una obra imperdible. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Lugar: Teatro Sportsman, Godoy Cruz.

Hora: 21:30

Entradas: preventa ($10.000) - General ($12.000)

Niño Perdido

Es una hilarante comedia dramática que invita a la reflexión sobre la búsqueda de nuestro niño interior. Siendo una puesta con una temática entrañable y conmovedora, el público que la descubre, se sube a una montaña rusa de emociones, donde pasa de la risa al llanto en cuestión de segundos.

MDIA-049fce8c Foto: Entrada Web.

Definiendo su propio estilo, el autor cuenta la historia de Domingo Faustino, un empleado frustrado que, en el peor de sus días, decide terminar con su vida. Una misteriosa y dicharachera pordiosera aparece, impidiendo que el protagonista lleve a cabo su terrible decisión, para confesarle que ella es en realidad su Hada Madrina.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $13.000.

Lugar: Teatro Selectro

Hora: 21:00