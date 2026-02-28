Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 1 de marzo

Música en vivo, cine bajo las estrellas y el mejor teatro local. Te presentamos una selección con las propuestas culturales más destacadas para cerrar el fin de semana en la provincia.

El domingo es el día ideal para relajarse, desconectar y disfrutar de una buena salida antes de arrancar la rutina semanal. Para este 1 de marzo, Mendoza ofrece una cartelera imperdible y muy variada que promete adaptarse a todos los gustos.

Las opciones van desde una noche a puro rock entre amigos en Chacras de Coria y un atardecer de película al aire libre en Maipú, hasta un atrapante thriller teatral de la mano de la Comedia Municipal en la Ciudad. A continuación, te detallamos tres planes excelentes para que armes tu recorrido dominical.

Un Bus Queda y Esperando la Grúa espectaculos Espectáculos del día domingo. Entrada Web Las bandas sanrafaelinas "Un Bus Queda" y "Esperando la Grúa" desembarcan en Ciudad de Mendoza para brindar una noche a pura música en un ambiente distendido. El clásico y siempre convocante Willys Bar será el escenario perfecto para compartir unos tragos y disfrutar de estos shows en vivo, rodeados de amigos y buena onda para despedir el fin de semana al ritmo del rock.

Ubicación: Willys Bar (Chacras de Coria, Mendoza).

Hora: 21:00.

Entradas: Disponibles a través de EntradaWeb. La entrada general tiene un valor de $5.000. Planazo - Jojo Rabbit jojo rabbit Espectáculos del día domingo. Venti Una propuesta inmejorable para disfrutar de la tarde del domingo brindando y degustando ricas opciones gastronómicas. Los jardines de El Roble Wake Complex abren sus puertas para vivir un verdadero "planazo" que combina música en vivo y el mejor cine al aire libre con la proyección de la aclamada película "Jojo Rabbit". El evento comienza temprano con música para ir entrando en clima, y luego se le da play a la función bajo las estrellas.

Ubicación: El Roble Wake Complex (Julio Argentino Roca 2787-3767, Coquimbito, Maipú).

Hora: 19:30 (apertura de puertas y música en vivo). La película comienza a las 21:10.

Entradas: A la venta en la plataforma Venti. Hay diferentes opciones: Entrada General (1 ingreso + 1 cerveza) a $15.000; El Gran Planazo (2 ingresos + bebidas y hamburguesas) a $47.000; Planazo Amigos (4 ingresos y bebidas) a $52.000; y Combo de Película (2 ingresos, pochoclos, bebidas y hamburguesas) a $68.000. La oposición de Marte la oposicion de marte Los espectáculos del día domingo. Entrada Web El teatro local brilla con la obra ganadora de la 21° edición de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold. Escrita por Mau Funes y dirigida por Alejandro Conte, esta pieza teatral narra el reencuentro de tres primos tras la muerte de la madre de uno de ellos, después de muchos años sin verse.