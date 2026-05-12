Eduardo Feinmann le puso los puntos a Javier Milei en medio de la masiva marcha universitaria: "Aquí la pifian"

Eduardo Feinmann cuestionó la posición del Gobierno de desatender un reclamo tan sensible como el vinculado a la eduación pública, y en medio de la masiva marcha universitaria que tuvo lugar este martes, el conductor le puso los puntos a Javier Milei .

"En los últimos dos años, en todas las universidades del país, entre 100 y 200 docentes de cada facultad se han ido", comenzó Feinmann sobre el importante caudal de renuncias de profesores por los paupérrimos sueldos con los que les resulta imposible subsistir.

Luego, tras reconocer que esta cuarta marcha universitaria se da en un momento en que el gobierno de Milei ha quedado carente de plafón político, el periodista remarcó categórico: " Aún en los sistemas más liberales del mundo, hay cuatro cosas a las que el Estado no renuncia: salud, eduación, justicia y seguridad. Y ahí, los estándares libertarios, me parece que aquí la pifian ".

En tanto que en relación a la inflexible condición de equilibrio fiscal que proclama Javier Milei , Eduardo Feinmann insistió: "Yo estoy totalmente de acuerdo con que había que terminar con un elefante enorme en el Estado, pero hay cuatro cosas a las cuales el Estado no puede renunciar de ninguna manera: salud, eduación, justicia y seguridad. Todo lo demás puede estar o no estar, o ser más chico".

Por otro lado, el periodista se detuvo en la cantidad de carteles que portaron los manifestantes de la marcha universitaria con alusiones a las polémicas que rodean al jefe de Gabinete. "Un cartel dice 'el riesgo Adorni hace que tu sueldo no aumente'", "Estudiá si no querés ser Adorni", "No hay plata y con Adorni se ahoga nuestra educación, matan nuestro futuro"; recapituló Feinmann sobre los escritos que se replicaron en contra del ladero de Milei.

Eduardo Feinmann y una advertencia para Javier Milei durante la masiva marcha universitaria

Eduardo Feinmann y una advertencia para Javier Milei

Finalmente, Eduardo Feinmann compartió al aire de A24 una encuesta publicada por Clarin en la que la consultora Sentimientos Públicos indagó sobre la reelección de Javier Milei. En tal sondeo, sólo un 26,5% reveló que votaría por el líder de La Libertad Avanza para un segundo mandato, mientras que un 73,5% aseguró que no lo haría.

"El antimileismo sigue creciendo de a poco, quizás al Gobierno por ahí no le importa, porque me parece a mí que el Gobierno está apostando a lo económico, que lo económico le va a salir bien", esbozó el comunicador. En ese momento, Pablo Rossi le consultó a su colega si estaba queriendo decir que con esa posición Milei y su entorno están subestimando lo político. "Exactamente", redondeó contundente Feinmann.