Otro duro golpe para Javier Milei: pidieron desestimar la denuncia contra los periodistas de TN

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes que se desestime la denuncia que la Casa Militar había presentado contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno y contra las autoridades de TN .

El planteo había surgido a raíz de un informe televisivo emitido en el programa ¿Y mañana qué? que se grabó dentro de Casa Rosada con el supuesto uso de "lentes inteligentes".

El organismo encargado de custodiar la seguridad presidencial sostenía que esa práctica había puesto en riesgo la seguridad nacional al captar de manera disimulada el interior del edificio sede del Poder Ejecutivo.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que el material difundido "no revista la entidad requerida" para configurar los delitos de revelación de secretos políticos o militares que se le imputaban a los trabajadores de prensa.

"Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional", remarcó Pollicita, antes de concluir que la situación analizada permitía descartar cualquier relevancia jurídico-penal.

Pollicita avanzó además sobre un punto central de la denuncia: el análisis del contenido grabado le permitió concluir que las imágenes captadas por Salerno con los lentes inteligentes coincidían con material que ya había sido difundido por canales oficiales y no oficiales.

Entre los ejemplos que mencionó figuran Google Maps, YouTube e incluso la propia página web oficial de Casa de Gobierno. En esos sitios circulan imágenes similares —y de público acceso— a las que aparecieron en el informe televisivo cuestionado.

El dictamen también descartó el grueso de las acusaciones que había planteado el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, quien sugirió que los periodistas podrían haber incurrido en infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de hasta seis años de prisión.