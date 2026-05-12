Presenta:

Sociedad

|

marcha universitaria

Docentes, estudiantes y referentes políticos: las imágenes de la marcha universitaria contra Javier Milei

Este martes 12 de mayo, se llevó a cabo una multitudinaria marcha universitaria en Plaza de Mayo en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento.

MDZ Sociedad

Miles de personas asistieron a la marcha universitaria

Miles de personas asistieron a la marcha universitaria

MDZ | Juan Mateo Aberastain

En la cuarta marcha universitaria que se lleva a cabo contra el gobierno de Javier Milei, MDZ estuvo en Plaza de Mayo para cubrir la multitudinaria manifestación. Allí, docentes, no docentes, estudiantes y familias reclaman una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Entre los universitarios, también hubo presencia de gremios y algunas figuras políticas del peronismo, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Guillermo Moreno.

Las imágenes de la marcha universitaria

Banderas en la marcha universitaria
Banderas en la marcha universitaria.

Banderas en la marcha universitaria.

Discapacitados se unieron a la marcha universitaria
Discapacitados se unieron a la marcha universitaria

Discapacitados se unieron a la marcha universitaria

La Avenida 9 De Julio Copada Por Los Universitarios

Guillermo Moreno en la marcha universitaria
Guillermo Moreno en la marcha universitaria

Guillermo Moreno en la marcha universitaria

Una Multitud Que Se Acercó A Plaza De Mayo Por La Marcha Universitaria

Reclamos a Milei en la marcha universitaria
Reclamos a Milei en la marcha universitaria.

Reclamos a Milei en la marcha universitaria.

Distintas Agrupaciones En La Marcha Universitaria

Victoria Tolosa Paz en la marcha universitaria
Victoria Tolosa Paz en la marcha universitaria.

Victoria Tolosa Paz en la marcha universitaria.

Archivado en

Notas Relacionadas