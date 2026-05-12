Docentes, estudiantes y referentes políticos: las imágenes de la marcha universitaria contra Javier Milei
Este martes 12 de mayo, se llevó a cabo una multitudinaria marcha universitaria en Plaza de Mayo en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento.
En la cuarta marcha universitaria que se lleva a cabo contra el gobierno de Javier Milei, MDZ estuvo en Plaza de Mayo para cubrir la multitudinaria manifestación. Allí, docentes, no docentes, estudiantes y familias reclaman una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.
Entre los universitarios, también hubo presencia de gremios y algunas figuras políticas del peronismo, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Guillermo Moreno.