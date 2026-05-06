Eduardo Feinmann reveló si Javier Milei planea echar a Manuel Adorni y disparó contra el fanatismo libertario

Eduardo Feinmann se refirió a la creciente tensión generada en la cúpula del Gobierno por las múltiples declaraciones que complican a Manuel Adorni , y en este contexto el conductor reveló si Javier Milei planea desplazar de sus funciones al jefe de Gabinete. Además, durante su pase con Pablo Rossi, el periodista les puso los puntos a los fanáticos libertarios que vienen arremetiendo contra la prensa.

"Yendo al tema a Adorni , por lo que pude averiguar, el presidente lo sostiene a rajatabla. Sé que comentó en algún momento que lo sostiene por considerarlo honesto... Para Milei y su hermana Karina, Adorni es honesto", remarcó en principio Feinmann .

Luego, el comunicador amplió sobre la posición del mandatario: "Tengo entendido que el comentario textual fue 'no voy a realizar una acción injusta contra él por una carnicería mediática'".

Acto seguido, en tono crítico, Eduardo Feinmann le marcó los tantos a Javier Milei respecto a sus ataques al periodismo por las denuncias contra Manuel Adorni y puntualizó : "El presidente dice que todos nosotros estamos realizando una carnicería mediática. No es mi caso, yo no soy ningún carnicero. Es típico que el poder se enoje con los periodistas, en todos los gobiernos".

Profundizando en su planteo y yendo al hueso, Feinmann no dudó en reaccionar: "Yo veo mucho libertario muy nervioso, atacándonos. Si tuviera que decirlo con un buen nivel académico, 'me importa muy poco'. Si lo tuviera que decir como en el barrio, 'me chupa un huevo', lo que digan, lo que escriban. Hagan lo que quieran, pero están nerviosos".

Por último, a contramano de la creencia de Javier Milei y su entorno de que el descontento en la opinión pública sobre Manuel Adorni no afecta al Gobierno, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann aseguraron que el costo político de esta controversia es indiscutible; dato que en las últimas semanas ha quedado reflejado por múltiples encuestas que dan cuenta de la caída en la imagen de la cúpula del oficialismo.