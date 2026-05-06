Malargüe se convertirá en la capital del cine latinoamericano: todos los detalles del Festival Pasturas

El sur mendocino se prepara para una cita única donde el séptimo arte y las tradiciones ancestrales convergen en un escenario internacional imperdible.

La séptima edición del Mendoza Film Lab y el Festival Internacional de Cine de Trashumancia "Pasturas" ya tienen fecha confirmada para desembarcar en Malargüe. El encuentro, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de mayo, posicionó nuevamente a la provincia como un enclave estratégico para el desarrollo de la industria audiovisual de toda la región, atrayendo miradas de diversos puntos del continente y del mundo.

Un laboratorio de ideas en el corazón de la montaña La propuesta del Mendoza Film Lab se consolidó como el espacio de formación y mercado más relevante del país en su tipo. Durante seis días, realizadores de diversos países trabajarán intensamente en sus guiones y planes de producción para fortalecer sus proyectos. Bajo la mirada de tutores internacionales, el Centro de Convenciones Thesaurus se transformará en un hervidero de creatividad donde se gestarán las próximas piezas del cine regional.

Pasturas 2026 (2) Malargüe como protagonista de una edición que promete potenciar la identidad audiovisual de Mendoza. Foto: cortesía Tato Moreno

En paralelo, el Festival Pasturas ofrecerá una selección única de cine documental y de ficción enfocado en el pastoralismo y el movimiento de rebaños. Esta práctica de la trashumancia, que implica el traslado estacional de ganado, es un pilar de la identidad malargüina reconocido por la UNESCO. En el Cine Maitén, con entrada libre, se proyectarán obras de latitudes tan distantes como Rumania o Irán, uniendo realidades rurales a través de la lente.

Un puente entre Malargüe y el mundo El impacto de este evento trascendió fronteras, captando incluso la atención de instituciones como la Queen Mary University of London, que lo destacó como un caso de estudio por su gestión cultural. Las alianzas estratégicas con festivales de Bolivia, Panamá y Colombia reforzarán una red de cooperación que permitirá que los proyectos locales ganen visibilidad internacional, mientras se pone en valor un saber ancestral con más de 15.000 años de historia.