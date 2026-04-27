El ranking del frío ubicó a una ciudad de Mendoza entre las más gélidas del país: -3°

El ranking de temperaturas de las 7 ubicó a una ciudad de Mendoza entre los puntos más helados del país, en medio de uno de los primeros frentes fríos del año.

Mendoza registró una mañana muy fría y Malargüe apareció entre las ciudades con temperaturas más bajas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el ranking de las ciudades más frías del país y una de Mendoza se metió en el podio de las más gélidas. Se trata de Malargüe, que a las 7 registró -3° y una sensación térmica de -6°.

El registro se suma a uno de los primeros frentes fríos que atraviesa el país en el año, con temperaturas bajo cero en varias provincias. En Mendoza, el descenso también se hizo notar en la capital provincial, donde a las 7 de la mañana la temperatura fue de 3°.

Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad más fría a esa hora fue Villa Reynolds, en San Luis, con -3,2°. Detrás se ubicó Malargüe, en Mendoza, con -3°, mientras que Neuquén apareció en el tercer lugar con -2,4°.

La lista también incluyó a El Calafate, en Santa Cruz, con -2°; Puerto Madryn, en Chubut, con -1,7°; Santa Rosa, en La Pampa, con -1°; y Maquinchao, en Río Negro, con -0,4°. En todos los casos, las mediciones reflejaron el avance de una masa de aire frío que alcanzó a buena parte del territorio nacional.

El ránking de temperaturas para este lunes image El frío también se sintió en el Gran Mendoza, donde la temperatura llegó a 3° durante las primeras horas del día. SMN