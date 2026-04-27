Mendoza arranca la semana con mañanas frías: cómo estará el tiempo este lunes

Las heladas parciales volverán a hacerse sentir en Mendoza este lunes, en una jornada con mínima de 3° y sin cambios importantes en la temperatura.

Mendoza tendrá este lunes una mañana fría, con heladas parciales y una mínima de 3°.

El comienzo de semana mantendrá en Mendoza un escenario bien otoñal, con mañanas frías y sin grandes movimientos en la temperatura. Para este lunes se espera una jornada estable, con vientos moderados del noreste y con heladas parciales en distintos sectores de la provincia.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional la máxima será de 20° y la mínima de 3°, en un día que no mostrará cambios importantes en comparación con las últimas jornadas. En la cordillera, además, se esperan precipitaciones, dentro de un panorama que seguirá mostrando diferencias entre el llano y la alta montaña.

Clima Pronostico del tiempo frio invierno heladas (4).JPG El lunes seguirá en Mendoza con tiempo estable, vientos del noreste y precipitaciones en cordillera. Santiago Tagua/MDZ