Mendoza arranca la semana con mañanas frías: cómo estará el tiempo este lunes
Las heladas parciales volverán a hacerse sentir en Mendoza este lunes, en una jornada con mínima de 3° y sin cambios importantes en la temperatura.
El comienzo de semana mantendrá en Mendoza un escenario bien otoñal, con mañanas frías y sin grandes movimientos en la temperatura. Para este lunes se espera una jornada estable, con vientos moderados del noreste y con heladas parciales en distintos sectores de la provincia.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional la máxima será de 20° y la mínima de 3°, en un día que no mostrará cambios importantes en comparación con las últimas jornadas. En la cordillera, además, se esperan precipitaciones, dentro de un panorama que seguirá mostrando diferencias entre el llano y la alta montaña.
Pronóstico del tiempo extendido en Mendoza
En el adelanto para los próximos días aparece una mejora térmica. El martes subirá la temperatura, con una máxima de 23° y una mínima de 8°, bajo un escenario de nubosidad variable y viento moderado del noreste. El miércoles, en tanto, Mendoza seguirá con tiempo bueno, poco cambio térmico y otra máxima de 23°, mientras la mínima ascenderá a 10°.