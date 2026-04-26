Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura en el inicio de semana

El pronóstico para Mendoza anuncia viento noreste y un leve aumento de temperatura para el inicio de semana.

El pronóstico para este lunes 27 de abril en Mendoza anticipa una jornada marcada por nubosidad variable, vientos moderados del sector noreste y ascenso de la temperatura con respecto al día domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la jornada la temperatura máxima será de 17° y la mínima de 5°.

El tiempo para este lunes De acuerdo al reporte meteorológico, durante el mediodía se espera ingreso de viento del sector norte, el cual tendrá intensidad leve. Este fenómeno comenzará a afectar el llano desde las 12 y se extenderá hasta las 19.

En cuanto a la nubosidad, durante la mañana el cielo permanecerá mayormente despejado, salvo en General Alvear, donde estará parcialmente nublado. A partir de las 14 la nubosidad irá en aumento en el sur provincial, situación que se irá extendiendo hacia el Este desde las 17.