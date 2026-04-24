Precipitaciones y descenso de la temperatura: así estará el tiempo este sábado en Mendoza
Desde Contingencias Climáticas indicaron que la jornada se presentará con nubosidad variable y precipitaciones durante la madrugada.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 25 de abril una jornada un poco más fresca en Mendoza, con nubosidad variable y precipitaciones durante la madrugada. La mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 21ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: viento leve del sur de 7 u 8 hasta las 20 se inicia en la zona Sur y se extiende al resto de la provincia.
- Nubosidad: condiciones inestables durante la mañana en el llano, con probabilidad de núcleos de precipitación en la zona Este y el sector sur de la misma hasta el mediodía. Luego se prevé cielo despejado en toda la provincia.
- Alta Montaña: cielo despejado.
Pronóstico para los próximos días
El domingo continuará bajando la temperatura y se indica que la máxima sería de apenas 18ºC. En tanto que las condiciones comienzan a mejorar el lunes, aunque se anticipan precipitaciones en cordillera.