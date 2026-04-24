Presenta:

Sociedad

|

precipitaciones

Precipitaciones y descenso de la temperatura: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas indicaron que la jornada se presentará con nubosidad variable y precipitaciones durante la madrugada.

MDZ Sociedad

Este fin de semana desmejora el tiempo en la provincia.&nbsp;

Este fin de semana desmejora el tiempo en la provincia. 

Santiago Tagua/MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 25 de abril una jornada un poco más fresca en Mendoza, con nubosidad variable y precipitaciones durante la madrugada. La mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 21ºC.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

  • Viento: viento leve del sur de 7 u 8 hasta las 20 se inicia en la zona Sur y se extiende al resto de la provincia.
  • Nubosidad: condiciones inestables durante la mañana en el llano, con probabilidad de núcleos de precipitación en la zona Este y el sector sur de la misma hasta el mediodía. Luego se prevé cielo despejado en toda la provincia.
  • Alta Montaña: cielo despejado.

Pronóstico para los próximos días

El domingo continuará bajando la temperatura y se indica que la máxima sería de apenas 18ºC. En tanto que las condiciones comienzan a mejorar el lunes, aunque se anticipan precipitaciones en cordillera.

pronostico sábado
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

Archivado en

Notas Relacionadas