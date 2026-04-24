Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que se verá afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 25 y domingo 26 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en Tupungato y San Rafael el sábado; en tanto que el domingo habrá cortes de luz en algunas zonas de Ciudad y San Carlos.
Cortes de luz programados para este sábado 25/4
Tupungato
- En las inmediaciones de la intersección de Ruta Nacional N°40 con calle Guiñazú. De 9.00 a 12.00 h.
San Rafael
- Entre calles Chacabuco, Soberanía Austral, Mitre y Rivadavia; Villa 25 de Mayo. De 16.00 a 17.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 26/4
Ciudad
- En la intersección de calle 9 de Julio con Gutiérrez y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Perú, entre Gutiérrez y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.
San Carlos
- Entre calles Quiroga, Granaderos, Las Heras y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 11.30 h.
- En calle Don Bosco, entre San Martín y Ruta Nacional N°40. Entre calles San Martín, 25 de Mayo, Las Heras y Don Bosco. De 10.40 a 13.40 h.