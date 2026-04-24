Mendoza pisa fuerte: tres semifinalistas en el Argentino Junior y el sueño del título sigue intacto

El Campeonato Argentino Junior masculino de hockey sobre patines sigue regalando grandes partidos en el estadio de Club Leonardo Murialdo y Mendoza volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del país: tres de los cuatro semifinalistas son mendocinos.

Atlético Club San Martín, Andes Talleres Sport Club y el propio Club Leonardo Murialdo se metieron entre los cuatro mejores del certamen y mantienen viva la ilusión de que el título quede en casa.

El chacarero entre los cuatro mejores del país.

La jornada de cuartos de final dejó una enorme sonrisa para el hockey mendocino. San Martín mostró autoridad y superó con claridad a Lomas de Rivadavia por 4 a 0, ratificando su gran presente y confirmándose como uno de los candidatos más firmes.

Andes Talleres también dio un golpe importante al vencer 4 a 1 a River Plate en un cruce exigente, sacando chapa de campeón y demostrando que sigue siendo protagonista en este tipo de torneos.

Por su parte, Murialdo hizo valer la localía y su gran momento para derrotar 4 a 2 a Olimpia, en otro partido de alto vuelo que tuvo el empuje de su gente y el peso de su jerarquía colectiva.

De esta manera, Mendoza se aseguró tres lugares entre los cuatro semifinalistas, un dato que refleja el gran nivel de sus clubes formativos y el enorme trabajo que se viene realizando en la disciplina.

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En la reubicación también hubo protagonismo mendocino

Mientras los de arriba sueñan con la corona, otros equipos de la provincia siguen compitiendo en la zona reubicación buscando cerrar de la mejor manera el certamen.

Banco Mendoza consiguió una gran victoria al imponerse 7 a 4 sobre Huracán, mostrando carácter y contundencia ofensiva.

IMPSA Hockey no pudo ante CPC y cayó 8 a 4 en un partido muy intenso, mientras que Atlético Palmira igualó 2 a 2 frente a Estudiantil Porteño, aunque luego cayó por penales y dejó escapar una buena chance.

Un torneo con gran marco y mucho nivel

Además del rendimiento deportivo, el Argentino Junior volvió a mostrar tribunas llenas, gran convocatoria y un nivel competitivo altísimo. Murialdo fue escenario de jornadas intensas, con mucho público acompañando y partidos que estuvieron a la altura de un torneo nacional.

Ahora Mendoza va por más: con tres semifinalistas y el sueño intacto, la provincia quiere que la copa se quede en casa.