Mendoza va por todo en los cuartos de final del Argentino Junior masculino

Con los cruces ya definidos, Mendoza tendrá fuerte presencia en los cuartos de final del Campeonato Argentino Junior masculino de hockey sobre patines. Andes Talleres Sport Club, Leonardo Murialdo y Atlético Club San Martín buscarán este viernes el pase a semifinales, mientras IMPSA, Banco Mendoza y Palmira pelean en la reubicación. Mendoza tendrá fuerte presencia en esta jornada decisiva.

Murialdo llega en gran forma luego de una sólida fase de grupos y se medirá ante Olimpia de San Juan en uno de los duelos más atractivos del cuadro. El Canario, además de ser local, ratificó su candidatura tras asegurar su clasificación con autoridad y mostrarse como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Por su parte, Andes Talleres tendrá un desafío de alto voltaje frente a River Plate de Buenos Aires. El Matador logró meterse entre los ocho mejores tras una gran victoria en la fase previa y ahora intentará seguir avanzando en un certamen donde Mendoza vuelve a mostrar protagonismo. El Matador busca defender la corona lograda en 2025.

El otro mendocino que buscará semifinales será San Martín, que enfrentará a Lomas de Rivadavia de San Juan. El Chacarero consiguió un triunfo clave en la etapa clasificatoria y llega con confianza para uno de los cruces más exigentes del campeonato.

El cuadro de cuartos se completa con el enfrentamiento entre Sindicato Empleados de Comercio y Unión Deportiva Bancaria, ambos representantes sanjuaninos.

Cruces de cuartos de final

Sindicato E.C. (SJ) vs U.D. Bancaria (SJ)

San Martín (MZ) vs Lomas de Rivadavia (SJ)

Andes Talleres (MZ) vs River Plate (BA)

Olimpia (SJ) vs Murialdo (MZ)

Mientras tanto, en la zona de reubicación también habrá actividad mendocina. IMPSA Hockey, Banco Mendoza y Atlético Palmira seguirán compitiendo para cerrar el certamen en la mejor posición posible y mejorar su ubicación final.

Para estos equipos, ya sin chances de pelear por el título, el objetivo será terminar de la mejor manera, sumar experiencia y sostener el nivel competitivo en un campeonato que reúne a los mejores juniors del país.

Mendoza sigue dando pelea en casa y sueña con meter varios semifinalistas en un Argentino Junior que no da respiro.