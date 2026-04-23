"Por Eva y Juan Perón" y "Dios, Patria y Familia": las juras más particulares de los senadores

Este jueves los 19 senadores provinciales electos en las elecciones del 2025 juraron y asumieron sus bancas, que ocuparán hasta abril del 2030.

Del total, el espacio político oficialista obtuvo 14 bancas en el Senado, mientras que el peronismo mendocino, que compitió bajo el sello de Fuerza Justicialista Mendoza, logró apenas 5 escaños de senadores en esos comicios.

Lo cierto es que hubo algunas juras de senadores electos que no pasaron desapercibidas y decidieron agregar algún texto de más en los momentos en los que se dirigieron al total del cuerpo presente.

Una de las que resaltó dentro del peronismo fue la lasherina Adriana Cano, quien renovó su banca por cuatro años más.

En este caso, y acompañada por los intendentes Matías Stevanato y Fernando Ubieta, decidió jurar "por Eva y Juan Domingo Perón".

Otra de las juras "distintas" fue la de María Pía Fanelli, senadora electa de La Libertad Avanza, quien juró "defendiendo siempre los valores de Dios, Patria y Familia". Fue acompañada, además de su familia, por el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2047306172747702492&partner=&hide_thread=false "Defendiendo siempre los valores de Dios , Patria y Familia", así juró la senadora de La Libertad Avanza, María Pia Fanelli. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/YbeZca5lBg — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 23, 2026

También decidió prestar una jura diferente la peronista "ciurquista" Luz Llorens, quien juró "por Dios y por el pueblo de Mendoza".

Los 19 nuevos senadores de Mendoza

Asumieron sus bancas con mandato hasta 2030:

Primer Distrito electoral: Patricia Sánchez (CM), Eduardo Martín (CM), Evelin Giselle Pérez (CM), Lucas Fosco (LLA), María Pía Fanelli (LLA), Adriana Cano (PJ)

Patricia Sánchez (CM), Eduardo Martín (CM), Evelin Giselle Pérez (CM), Lucas Fosco (LLA), María Pía Fanelli (LLA), Adriana Cano (PJ) Segundo distrito: Néstor Majul (CM), Natalia Rabite (CM), Alejandra Gómez (LLA), Luis Novillo (PJ) y María Luz Llorens (PJ)

Néstor Majul (CM), Natalia Rabite (CM), Alejandra Gómez (LLA), Luis Novillo (PJ) y María Luz Llorens (PJ) Tercer distrito: Martín Kerchner (CM), Silvia Cornejo (CM), Macarena D’Ambrogio (LLA) y Omar Parisi (FP)

Martín Kerchner (CM), Silvia Cornejo (CM), Macarena D’Ambrogio (LLA) y Omar Parisi (FP) Cuarto distrito: Leonardo Yapur (CM), Jésica Laferte (CM) y Pedro Serra (PJ)

Cabe destacar que Martín Kerchner, Adriana Cano, Pedro Serra y Jésica Laferte renuevan sus mandatos.

La Cámara Alta mantendrá también a los legisladores cuyos mandatos se extienden hasta 2027:

Yamel Ases (CM), María Galiñares (CM), Marcelino Iglesias (CM), Walther Marcolini (CM), Sergio Marquez (CM), Natacha Eisenchlas (CM), David Saéz (CM), María Laura Sainz (CM), Oscar Sevilla (CM), Gustavo Soto (CM), Félix González (FP), Mauricio Sat (PJ), Flavia Manoni (LUM), Ariel Pringles (LUM), Marcos Quattrini (LUM), Martín Rostand (PRO), Armando Magistretti (PD), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos-Encuentro Peronista).