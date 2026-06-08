Día nacional del pogo: presentaron un proyecto de ley en homenaje al Indio Solari en Diputados

La muerte del Indio Solari impactó en todas las dimensiones de la vida social y política de la Argentina. Tanto fue así que el diputado nacional Esteban Paulón (Santa Fe) presentó un proyecto de ley para declarar el " Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo ", en conmemoración por el fallecimiento del ídolo del rock.

"Institúyese el 5 de junio de cada año como ' Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo ', en homenaje a Carlos Alberto 'Indio' Solari y a su legado artístico y cultural'", indica el proyecto que presentó el diputado.

Se trata de un tema que quedó en el medio de la arena política. El Gobierno nacional decidió no poner al servicio de la familia la Casa Rosada ni el Congreso de la Nación para que se llevara a cabo el velorio.

Esto le sirvió a Victoria Villarruel que aprovechó para desmarcarse una vez más de la Casa Rosada y publicó en Instagram una imagen de una corona de flores que mandó al velorio del Indio Solari .

"Acompaño en el dolor a sus seguidores", escribió en una historia de la red social Instagram la vicepresidenta Villarruel. En la imagen, compartió una corona de flores con su firma. La publicación de 24 horas la musicalizó con la canción "Un Ángel para tu Soledad" de Patricio Rey y sus Redonditos Ricotas.

Con este sutil gesto, Villaruel una vez más mostró sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei, que no solo no puso a disposición la Casa Rosada ni el Congreso de la Nación para el velorio, si no que ni siquiera decretó días de duelo ni rindió ningún tipo de homenaje.