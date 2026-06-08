Javier Milei viajará a Córdoba para un ejercicio militar de soldados de Estados Unidos: cómo será

Javier Milei abre una semana cargada de gestos de alineamiento con Washington y con Israel. El plato fuerte llegará este miércoles , cuando el Presidente viaje a la provincia de Córdoba para presenciar en el terreno la etapa operativa de "Daga Atlántica", el ejercicio militar conjunto que las Fuerzas Armadas argentinas desarrollan con tropas de operaciones especiales de los Estados Unidos.

El despliegue fue autorizado mediante el DNU 264/2026 y reúne a funcionarios argentinos y a autoridades norteamericanas.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; y el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti . También se espera la presencia del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas , junto a otras autoridades vinculadas al despliegue.

El entrenamiento busca afianzar la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre ambos países en materia de defensa, y se inscribe de lleno en la política de acercamiento que la gestión libertaria viene tejiendo con la Casa Blanca de Donald Trump.

"Daga Atlántica" no es una actividad puntual. Se desarrolla entre el 21 de abril y el 12 de junio en distintas dependencias militares del país —entre ellas la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno— e involucra a unidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Del lado estadounidense participan hasta 50 efectivos, aeronaves de transporte, drones, equipos tácticos y sistemas de comunicación. El Gobierno anticipó que durante las maniobras se utilizarán vehículos blindados Stryker, parte de las capacidades que la Argentina negocia incorporar en su plan de modernización militar.

El operativo no estuvo exento de polémica: para parte de la oposición, ejercitar con un aliado histórico del Reino Unido roza la cuestión Malvinas.

El vínculo con Israel y la comunidad judía

Antes del viaje a Córdoba, la agenda presidencial arranca este lunes con una serie de actos orientados a reforzar los lazos con Israel y a estrechar el vínculo con la comunidad judía porteña.

La actividad comenzará a las 21.30 en el Palacio Libertad, donde Milei encabezará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario de la muerte del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo.

El Presidente, que mantiene una conocida cercanía espiritual con esa corriente y visitó la tumba de Schneerson en Nueva York tras asumir, será uno de los oradores centrales de la ceremonia.

El doble movimiento de la semana —militar con Estados Unidos, espiritual y diplomático con Israel— condensa los dos pilares del posicionamiento internacional que Milei viene cultivando desde el inicio de su mandato.