Patricia Bullrich desafía a Milei con otro video que alimenta su candidatura: "Se fijan si voy, si vengo o si fui"

Patricia Bullrich volvió a incentivar las especulaciones sobre su eventual candidatura. En medio de las críticas internas por haberse diferenciado de Javier Milei y de Karina Milei en la discusión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli , la senadora libertaria difundió un nuevo video con un tema musical, cuya letras alientan las sospechas en la Casa Rosada y marcan un claro desafío hacia Milie con una eventual candidatura presidencial que obturaría la reelección del líder libertario.

La pieza audiovisual, compartida por la propia Bullrich en X, incluye una imagen generada con inteligencia artificial por TN en la que aparece frente a un laberinto con tres posibles destinos: "Presidencia, vicepresidencia o jefatura de Gobierno". El video fue publicado apenas días después de la sesión del Senado en la que se aprobaron 73 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli, cuya candidatura había sido objetada por el Gobierno por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon .

Musicalizado con la canción " Se dice de mí ", popularizada por Tita Merello pero cantada por La Joaqui, el video repasa distintas escenas de la actividad política de Bullrich. " Se fijan si voy, si vengo o si fui ... Se dicen muchas cosas ", escribió la legisladora al compartirlo.

La difusión del material se produjo después de una semana marcada por las tensiones con el oficialismo. Días antes, Bullrich había anticipado públicamente que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli y explicó que había transmitido esa decisión al Presidente. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", sostuvo.

"Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", agregó. Tras ese episodio, se reunió con la hermana del presidente para intentar calmar el clima de extrema tensión.

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La senadora buscó, sin embargo, despejar cualquier interpretación de ruptura con el Gobierno. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", afirmó.

En la misma línea, remarcó que su postura no debía interpretarse como un cuestionamiento al rumbo de la gestión. "Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", argumentó.

La controversia por Michelli se sumó a otros episodios recientes que generaron incomodidad. A comienzos de mayo, Bullrich había reclamado públicamente que Manuel Adorni presentara de inmediato su declaración jurada patrimonial en medio de las denuncias que lo involucran. Más tarde, protagonizó un momento de tensión durante una reunión de Gabinete en la que Milei salió en defensa del jefe de Gabinete.