Por qué Marcelo D'Agostino fue imputado pero no será detenido

Si bien la denuncia es grave, ya que pesa una acusación por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades, la fiscal no ha tomado todas estas calificaciones en la imputación, por lo que D'Agostino no será detenido, al menos por ahora, mientras dure el proceso y esta imputación.

La fiscal de violencia de género Bottini, supervisada por el fiscal en jefe, Alejandro Iturbide, lo imputará por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de guerra, delitos que prevén penas bajas (de 2 a 4 años de prisión), por lo que existe la posibilidad de que sea incluso una condena condicional o excarcelable a futuro.

Este es el principal argumento por el cual no se solicitará la prisión preventiva del exfuncionario de Alfredo Cornejo.

Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que la denuncia de abuso sexual con acceso carnal aún está en plena investigación por parte de la fiscal y que requiere de una ampliación de pruebas y realización de pericias.

Otra línea de investigación de la fiscalía es la de diversos delitos denunciados en contexto de violencia de género, como lesiones leves, agresiones o daños simples de parte de D'Agostino. Sobre esos casos que han sido relatados por la víctima (tanto en su denuncia escrita como también en su ratificación esta semana en el Polo Judicial Penal), indicaron que "prescriben a los dos años" y que en la denuncia "el último hecho consta de enero del 2024", por lo que podría haber estado prescripto a comienzos de este año.

No obstante, aclararon que los mismos "no prescriben en caso de que haya habido algún tipo de actuación realizada", ya sea mediante un llamado al 911 u otra denuncia. De esta forma, la fiscal Bottini solicitó mayor información respecto a estas posibles intervenciones que podrían haber existido.

De igual forma, en el MPF defendieron el accionar judicial y agregaron que "se sigue investigando y se verá si cambia o no la imputación".

Mientras tanto, desde la defensa de la denunciante se mostraron en contra de la levedad de la imputación y aseguran que no son más que artilugios para mantener la libertad de D'Agostino.

"Ojalá en todos los casos fueran tan cautelosos con los abusos", señalaron con ironía, y agregaron que, si el acusado fuera imputado por abuso, "sí o sí quedaría detenido" de manera preventiva.

La imputación contra Marcelo D'Agostino

Marcelo D'Agostino fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego. La acusación formal es leve respecto a los delitos de los que fue acusado por parte de su expareja, pero la investigación sigue en curso.

La relevancia de los delitos por los cuales la fiscalía lo imputó es muy importante porque de ello dependía la libertad o no de D'Agostino.

Respecto al arma, D'Agostino entregó una pistola Bersa 9 milímetros, pero sus papeles no estaban en regla (había vencido su cédula de legítimo usuario). Además, se hallaron balas de punta hueca.

Las críticas de la defensa de la denunciante

Esta semana habló con MDZ Radio María Elena Quintero, la abogada de la denunciante, quien planteó críticas respecto a cómo ha avanzado la investigación desde la denuncia.

“Desde el inicio fue una causa que no siguió el orden natural que tiene que seguir cualquier causa de género. Tenemos un entramado de quienes detentaron poder y privilegios institucionales y que no se someten al mismo sistema que ellos diseñaron para el resto”, manifestó la abogada.

Afirmó que existen irregularidades en el proceso y criticó que se haya calificado como “falsa” la denuncia de su representada, “Es lo que sucede cuando existen personas que ostentan un poder como el que tenía el denunciado es que el foco cambia de eje y empieza a ser la palabra de la mujer y se le hace una autopsia moral, que es lo que vivimos ayer (ndr: por este lunes) durante 7 horas”, expresó.

Añadió que “desde el mismo acto de la renuncia del funcionario, él no dice que es inocente, dice que lo que ella dice es falso y lo va a probar. Y lo quiere probar con un Estado haciendo trampa. Hay un descrédito que se hizo ayer sobre la palabra de mi representada. Uno de los defensores dice que la denuncia es falsa en una audiencia judicial en una causa de violencia de género”.

Respecto de las supuestas irregularidades, Quintero sostuvo que “no existió un allanamiento, existió un registro domiciliario con lo cual la defensa podría eventualmente pedir la nulidad de la actuación. Tampoco se le secuestraron los dispositivos electrónicos. Hubiese correspondido que el secuestro de los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos se hiciera de forma inmediata el viernes y esto no sucedió. Lo presentó el día lunes con la posibilidad de tres días de sacar toda la información”.

“Todos los organismos que producen la prueba los maneja el Ministerio Público Fiscal y en la denuncia se señala que con altos funcionarios del Poder Judicial mi clienta habló, les expresó esta situación y entre todas las situaciones le dijeron que ya estaban cansados de tapar las denuncias de mujeres contra D’ Agostino”, sostuvo la abogada.

Quintero detalló cuáles fueron las pruebas que presentó inicialmente la ex pareja de Marcelo D’ Agostino y las que amplió en la ratificación de la denuncia de este lunes.

“Se han presentado infinidad de audios de conversaciones que han existido entre ellos dos, están las fotos de los golpes, ahí se va a saber la fecha. Y hay prueba testimonial que ratifica esos golpes, que la han visto a ella golpeada”, indicó la letrada.

Respecto al abuso sexual subrayó que “son delitos que no suceden en la vía pública ni en lugares que necesitan testigo, y se deberá probarlos como se prueban estos delitos de alcoba a través de las pericias psicológicas. Y ella se lo contó a una persona allegada a ella, así que tenemos una prueba testimonial indirecta de los hechos”.

“Mi clienta ayer fue clara, lo quiere preso. Quiere una sanción punitiva, como cualquier ciudadano que haya cometido este acto”, concluyó la abogada.