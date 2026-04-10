Tras una denuncia por abuso sexual, renunció Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino , renunció este viernes luego de ser denunciado por el delito de abuso sexual. El funcionario ocupaba el cargo desde la primera gestión de Alfredo Cornejo.

La acusación fue por presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (art. 119 párrafo 3° del Código Penal), lesiones leves y lesiones graves reiteradas (arts. 89, 90 y 92 C.P.), amenazas coactivas reiteradas (art. 149 ter, inc. 1° C.P.), coacción reiterada (art. 149 bis, 2° párrafo C.P.) y violencia de género en todas sus modalidades conforme a la Ley N° 26.485, todos en concurso real (art. 55 C.P.)

La renuncia, que se dio luego de que el Ejecutivo fuera notificado, fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y, de esta manera, el ahora ex funcionario se someterá al proceso judicial correspondiente.

"Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo", expresó D'Agostino en su texto de salida.

Cómo fue la denuncia por abuso sexual

El subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino fue denunciado por una de sus exparejas por violencia de género y abuso sexual de la que, según la presentación judicial, fue víctima durante al menos 4 años.

La denuncia ingresó hoy y aún no tiene fiscal asignado. En el relato de la denunciante hay una serie de hechos atribuidos al funcionario que exponen situaciones de violencia física, sexual y psicológica.

La renuncia de Marcelo D'Agostino