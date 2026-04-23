Imputaron a Marcelo D'Agostino por violencia de género y tenencia de arma de fuego

La Justicia imputó al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego. La acusación formal es leve respecto a los delitos de los que fue acusado por parte de su expareja, pero la investigación sigue en curso. En ese sentido, analizan si algunos de esos delitos prescribieron.

D'Agostino fue denunciado por su expareja por violencia de género y abuso sexual. La ratificación de esa denuncia ocurrió el lunes pasado y la fiscal Valeria Bottini, bajo la supervisión Alejandro Iturbide, lo imputó hoy. El exfuncionario deberá presentarse en Tribunales esta tarde para ser notificado y hacer o no uso del derecho a declarar. La acusación es leve respecto a los delitos denunciados y D'Agostino no irá preso.

La relevancia de los delitos por los cuales la fiscalía lo imputó es muy importante porque de ello dependía la libertad o no de D'Agostino.

Según informaron fuentes judiciales, la calificación no es definitiva y se siguen investigando las denuncias. En ese sentido hay pruebas sobre la violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima. Esos hechos habrían ocurrido hasta enero del 2024 y por eso podrían estar prescriptos. Sin embargo, aseguran, si se detecta alguna acción o dato que haya alertado sobre ello los hechos podrían mantener vigencia para los plazos judiciales.

La denuncia más fuerte es por abuso sexual, delito que podría generar la detención del exfuncionario. La fiscalía aún no lo imputa por ese tema y sigue la investigación. Entre otras cosas, se realizarán peritajes psicológicos.

1DSC_0779 Marcelo D'Agostino está junto a Cornejo desde que llegó al poder en 2015. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Marcelo D'Agostino fue subsecretario de Justicia desde 2015. Desde ese momento se transformó en uno de los funcionarios de mayor confianza de Alfredo Cornejo y brazo ejecutor de las reformas y la estrategia de permeabilidad sobre el Poder Judicial. El hecho generó la renuncia y fue reemplazado por Juan Carlos Jaliff.

En la denuncia se describen una serie de hechos de violencia que su expareja dice haber sufrido y presenta como pruebas audios, imágenes y otros elementos. Incluso menciona como elemento de coacción la influencia política que D'Agostino tenía.

El exsubsecretario tenía un arma. A pesar de ello su casa no fue allanada, sino que el arma fue entregada por sus abogados. Como los papeles no estaban en regla, fue imputado por tenencia de arma (además de una pistola .9mm se hallaron balas que son de uso restringido).