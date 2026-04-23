Maltrato infantil en Mendoza: un niño lucha por su vida y acusaron al padrastro por intento de homicidio

Días atrás, un niño de 1 años y 9 meses sufrió un brutal ataque en Luján de Cuyo. Ahora, imputaron al padrastro como autor del caso de maltrato infantil.

El padrastro del niño fue acusado por intento de homicidio en el marco de la investigación por el grave caso de maltrato infantil.

Un hombre quedó complicado por un grave caso de maltrato infantil que investiga la Justicia de Mendoza. La víctima, un niño de 1 año y 9 meses, sufrió un brutal ataque días atrás en Luján de Cuyo y el padrastro fue detenido e imputado por intento de homicidio. En tanto, la criatura lucha por su vida en el Hospital Notti.

La acusación fue formalizada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien, a partir de las pruebas reunidas, decidió imputar al sospechoso por el delito de homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió el viernes 10 de este mes, cuando el menor fue agredido en el interior de una vivienda, en circunstancias que son materia de investigación. A raíz de las heridas sufridas, el pequeño quedó con inminente riesgo de vida.

La situación del acusado por maltrato infantil El acusado, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, quedó complicado en el expediente y arriesga penas de 10 a 15 años de prisión, en caso de que la causa llegue a juicio oral.

A partir de la calificación, la fiscalía sostiene que el ataque habría sido cometido en condiciones que colocaron a la víctima en un estado de total indefensión, agravando así la figura penal.