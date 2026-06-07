Todo lo que se sabe sobre la causa de abuso intrafamiliar en San Martín que tiene a tres hombres imputados

La investigación por un caso de abuso sexual intrafamiliar ocurrido en una familia de Palmira avanza bajo la órbita de la Unidad Fiscal de San Martín y mantiene a tres hombres imputados por delitos contra la integridad sexual, tras ser acusados por la propia víctima de tales hechos.

El expediente, que se desarrolla bajo estricta reserva para proteger a las víctimas y a los menores involucrados, tiene como principales acusados a un padre y sus dos hijos, quienes permanecen imputados mientras la fiscalía continúa incorporando pruebas.

La pesquisa está a cargo del fiscal Federico Bergamín , de la Unidad Fiscal de San Martín , y se desarrolla desde hace más de dos meses.

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una mujer de 35 años , quien aseguró haber sido víctima de abusos sexuales reiterados dentro de su entorno familiar.

Según su relato, los hechos habrían comenzado durante su adolescencia y se habrían extendido durante varios años. A partir de esa presentación, la fiscalía inició una serie de medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada uno de los sospechosos.

Actualmente, el expediente se encuentra dividido en dos causas que avanzan de manera paralela.

Dos causas dentro de una misma investigación

La primera involucra al padre de la denunciante, de 80 años, y a uno de los hermanos de la víctima. Ambos se encuentran imputados por los presuntos abusos denunciados por la mujer.

La segunda tiene como principal acusado al otro hermano, quien también permanece imputado por un presunto abuso sexual cometido contra una de sus hijas menores de edad.

Si bien ambas investigaciones se originan en hechos distintos, los expedientes permanecen vinculados y son analizados en conjunto por la fiscalía debido a los lazos familiares existentes entre los involucrados.

El estudio de ADN que cambió el rumbo de la causa

Uno de los elementos que resultó determinante para el avance del expediente fue una pericia genética realizada por el Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal.

La medida surgió luego de que la denunciante manifestara dudas respecto de la identidad biológica del padre de uno de sus hijos, actualmente de 10 años.

Los análisis realizados mediante el sistema CODIS permitieron establecer una compatibilidad genética del 99% entre el niño y uno de los hermanos de la denunciante, un resultado que fortaleció una de las principales hipótesis que sostiene la fiscalía.

La prueba fue incorporada al expediente y derivó en nuevas medidas investigativas.

La detención de uno de los hermanos

Como parte de las actuaciones, uno de los hermanos investigados fue detenido durante un allanamiento realizado en Palmira.

Se trata de un hombre de 29 años que se desempeñaba como efectivo de la Policía Rural en la zona Este provincial.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos su arma reglamentaria, municiones, cargadores, un chaleco balístico y un teléfono celular.

Las imputaciones que sostiene la fiscalía

Con el avance de la investigación y tras la incorporación de pruebas testimoniales, genéticas y periciales, la Justicia formalizó la imputación de los tres hombres involucrados en la causa.

De acuerdo con información judicial, el padre y uno de los hermanos de la denunciante se encuentran imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en relación con los hechos denunciados por la mujer de 35 años, quien sostiene haber sido víctima de agresiones sexuales durante años dentro del ámbito familiar.

Por otra parte, el segundo hermano también permanece imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, aunque en una causa distinta. La acusación en su contra está vinculada al presunto abuso sexual de una de una hija menor de edad, hecho que forma parte de un expediente paralelo que se tramita dentro de la misma investigación.

Actualmente, los dos hermanos permanecen alojados en la Penitenciaría Provincial, mientras que el padre, de 80 años y con una enfermedad terminal, cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Protección de las víctimas y reserva de identidad

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcan que gran parte de las actuaciones se mantienen bajo estricta reserva con el objetivo de evitar la revictimización de las personas involucradas.

Además, recuerdan que la identidad del menor mencionado en la causa se encuentra protegida por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece resguardos especiales para este tipo de situaciones.

Por ese motivo, la fiscalía solicita evitar la difusión de datos personales, imágenes, domicilios o cualquier otra información que permita identificar a las víctimas o a menores vinculados al expediente.