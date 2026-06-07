Video: así dos motochorros se robaron una motocicleta en un abrir y cerrar de ojos

El robo de una motocicleta ocurrido durante la mañana del sábado en Ciudad quedó registrado por cámaras de seguridad y terminó con dos sospechosos detenidos. Las imágenes muestran la maniobra empleada por los delincuentes para sustraer una Honda Wave estacionada frente a una heladería ubicada en la intersección de Lisandro Moyano y Coronel Díaz.

De acuerdo con la grabación a la que pudo acceder MDZ , las imagenes muestran a dos hombres arribar al lugar a bordo de una motocicleta. Mientras uno de ellos permaneció sobre el rodado con el motor en marcha, su acompañante descendió y comenzó a recorrer los alrededores observando el movimiento de la zona.

Tras verificar que no había personas cerca, el sospechoso se acercó a una Honda Wave roja que se encontraba estacionada frente al comercio. Actuando con rapidez, manipuló el sistema de encendido utilizando un elemento similar a una llave adulterada o un destripador .

Luego de varios intentos, logró poner en marcha la motocicleta. Inmediatamente se subió al vehículo sustraído y escapó del lugar, mientras su cómplice lo seguía a bordo de la moto en la que habían llegado. Toda la maniobra quedó filmada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La detención de los sospechosos

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al lugar y analizaron los registros fílmicos aportados por las víctimas, lo que permitió obtener características de los autores, la vestimenta que utilizaban y los cascos que llevaban al momento del robo.

Intervencion policial Efectivos policiales realizaron una intervención en el domicilio en donde los delincuentes habian escondido la motocicleta robada.

Con esos datos, se desplegó un operativo de búsqueda en el barrio Cristo Redentor. Durante el patrullaje, un vecino alertó a los uniformados sobre la presencia de dos hombres que habrían ingresado una motocicleta roja a una vivienda.

A partir de esa información, los efectivos localizaron a los sospechosos cuando circulaban en una motocicleta negra de 110 cilindradas. Durante la requisa, a uno de ellos le encontraron entre sus prendas un destripador, elemento que los investigadores creen que podría haber sido utilizado para concretar el robo del rodado.

WhatsApp Image 2026-06-07 at 18.55.20 El destripador usado por los delincuentes para encender la moto robada.

Posteriormente, los policías se dirigieron al domicilio señalado por el testigo y, desde una ventana, lograron observar una motocicleta con características coincidentes con la sustraída. Más tarde arribó personal especializado para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con el recupero del vehículo.

Por disposición de la fiscal Gabriela Capriola, los detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N° 2, en el marco de una causa por hurto agravado.

Ma elementos secuestrados