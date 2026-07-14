Delincuentes armados encañonaron a un hombre y le robaron la moto en Guaymallén

La víctima fue sorprendida por delincuentes armados mientras circulaba en moto. Tras el robo los asaltantes se dieron a la fuga para evitar ser capturados.

La víctima fue asaltada por dos delincuentes armados, quienes con amenazas con arma de fuego le sustrageron el rodado. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 51 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en Guaymallén, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron en plena calle y le sustrajeron la motocicleta en la que circulaba. Tras el robo los malviviente se dieron ala fuga.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de calles Lillo y Magdalena. Tras un llamado a la línea de emergencia 911, efectivos de la Comisaría 58ª llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima.

Fue abordado y amenazado con un arma Tal como relató la víctima, mientras circulaba en una motocicleta Motomel 110 cc abordado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a entregar el vehículo.

Luego del robo, los delincuentes escaparon con la motocicleta y se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales.