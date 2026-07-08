Entraron armados a un negocio, le robaron el auto a un cliente y se dieron a la fuga
Los delincuentes irrumpieron armados en un comercio de Guaymallén, asaltaron a dos personas y huyeron en un vehículo robado.
Un violento asalto se registró durante la noche del martes en un comercio de Guaymallén, donde dos delincuentes armados amenazaron a un empleado y a un cliente, les robaron sus pertenencias y huyeron en un automóvil sustraido durante el golpe
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en un local ubicado sobre calle Azcuénaga al 1700. Dos hombres armados irrumpieron en el negocio, amenazaron al empleado y se apoderaron de un teléfono celular, un bolso con documentación, cigarrillos y golosinas.
Robaron un vehículo y escaparon
Mientras se desarrollaba el asalto llegó un cliente al comercio, a quien los delincuentes también abordaron para quitarle un Renault Clio, vehículo en el que escaparon del lugar, antes de la llegada de los efectivos.
A partir de la señal emitida por uno de los celulares robados, la Policía desplegó un operativo que permitió localizar el automóvil abandonado sobre la lateral del Acceso Este, a la altura del ingreso a la Feria del Este.
Por disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, el rodado fue sometido a pericias por personal de Policía Científica y luego restituido a su propietario. La investigación continúa para identificar y detener a los responsables.