Entraron armados a un negocio, le robaron el auto a un cliente y se dieron a la fuga

Los delincuentes irrumpieron armados en un comercio de Guaymallén, asaltaron a dos personas y huyeron en un vehículo robado.

Los sospechosos irrumpieron armados en el comercio y tras ejercer amenazas robaron a un empleado y le sustrajeron el vehículo a un cliente.

Un violento asalto se registró durante la noche del martes en un comercio de Guaymallén, donde dos delincuentes armados amenazaron a un empleado y a un cliente, les robaron sus pertenencias y huyeron en un automóvil sustraido durante el golpe

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en un local ubicado sobre calle Azcuénaga al 1700. Dos hombres armados irrumpieron en el negocio, amenazaron al empleado y se apoderaron de un teléfono celular, un bolso con documentación, cigarrillos y golosinas.

Robaron un vehículo y escaparon Mientras se desarrollaba el asalto llegó un cliente al comercio, a quien los delincuentes también abordaron para quitarle un Renault Clio, vehículo en el que escaparon del lugar, antes de la llegada de los efectivos.

A partir de la señal emitida por uno de los celulares robados, la Policía desplegó un operativo que permitió localizar el automóvil abandonado sobre la lateral del Acceso Este, a la altura del ingreso a la Feria del Este.