Delincuentes armados ingresaron una empresa, redujeron a los empleados y escaparon con herramientas de trabajo

Los delincuentes sorprendieron a dos trabajadores que realizaban tareas de vigilancia y escaparon con seis pistolas clavadoras antes de la llegada de efectivos.

Delincuentes armados asaltaron una empresa de embalaje, redujeron a los trabajadores y se dieron a la fuga tras el robo. Foto ilustrativa Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Tres delincuentes armados protagonizaron un robo la noche del miercoles en una empresa de Guaymallén, donde redujeron a dos trabajadores y escaparon con herramientas de alto valor antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 en el interior de una empresa dedicada al rubro del embalaje, donde dos empleados se encontraban realizando tareas de vigilancia cuando fueron sorprendidos por los asaltantes.

Tal como trascendió, los delincuentes actuaron armados y lograron controlar rápidamente a las víctimas para evitar cualquier tipo de resistencia ante el robo.

Escaparon antes de la llegada policial Una vez que tuvieron el control de la situación, los autores sustrajeron seis pistolas clavadoras neumáticas y abandonaron el lugar.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, los malvivientes ya habían escapado y no pudieron ser localizados en los patrullajes posteriores.