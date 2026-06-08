Quién es "Plin" Acosta, uno de los delincuentes más peligrosos de Santa Fe que cayó en Buenos Aires

Andrés "Plin" Acosta tenía un alto precio por su cabeza por parte de las autoridades de Santa Fe. Finalmente, cayó este lunes a la salida de un boliche porteño.

Andrés Raúl "Plin" Acosta fue capturado este lunes a la salida de un boliche en Buenos Aires. El sujeto era uno de los delincuentes más buscados en Santa Fe.

La vida de Andrés Raúl Acosta, más conocido como "Plin", está marcada por el delito, las bandas criminales y el narcomenudeo en Santa Fe. Esto llevó a que desde dicha provincia fuera destacado dentro de los diez delincuentes más buscados hasta su reciente captura en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires, aplicada en la madrugada de este lunes.

El delincuente de 27 años era intensamente buscado bajo la imputación del delito de asociación ilícita y tenencia de armas de fuego. Al no poder capturarlo, a fines del año pasado, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, lanzaron una recompensa de 25 millones de pesos para aquellos que aporten datos relevantes para su detención.

Quién es "Plin" Acosta y cómo se volvió uno de los delincuentes más peligrosos de Santa Fe Nacido en San José del Rincón, a 14 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, Acosta fue identificado como parte de la barra brava de Rosario Central y de una organización delictiva aliada a “Los Menores”, la banda que tomó el control de la tribuna “Canalla” tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

La orden de detención vigente contra él fue emitida el 12 de junio, en el marco de una investigación por asociación ilícita y ataques a escuelas y una comisaría, vinculados a un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos.

Su último domicilio registrado se encontraba en el barrio Empalme Graneros, en Rosario. También se identificó un departamento en la calle Rodríguez al 1000, en el macrocentro de Rosario, como su residencia temporal, sin embargo, a la hora de los operativos para dar con su captura, Plin se había esfumado. En este último inmueble se incautaron en su vivienda temporal tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock de calibre 9 milímetros.