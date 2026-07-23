Horror en Córdoba: encontraron a dos hombres sin vida en las vías del tren

Dos hombres mayores de edad fueron encontrados sin vida este jueves por la mañana sobre las vías del Tren de las Sierras , en la ciudad cordobesa de La Falda . La Justicia investiga si fueron arrollados por una formación mientras dormían o si hubo intervención de terceros antes del paso del tren.

La causa quedó caratulada como “muertes de etiología dudosa”, según informó la fiscal de Instrucción de Cosquín , Paula Kelm . La funcionaria judicial sostuvo que la investigación recién comienza y que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El hallazgo se produjo pasadas las 6.30, en un sector cercano al cruce de las calles Estados Unidos y Kennedy, después del paso de la primera formación del día con destino a Capilla del Monte. Personal policial llegó al lugar luego del aviso y encontró los dos cuerpos sobre las vías.

“Recién estamos comenzando con la investigación y el objetivo es determinar qué es lo que sucedió. Si fue un accidente o si tiene alguna implicancia de otras personas. Por ahora no se descarta nada”, afirmó la fiscal, Paula Kelm, en declaraciones al medio local La Estafeta, tras recorrer el lugar.

Asimismo, la fiscal confirmó que ambos hombres fueron impactados por la formación ferroviaria. Sin embargo, aclaró que las pericias deberán establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho y si las víctimas ya habían fallecido antes del paso del tren. “Sí, eso sin duda. Han sido impactados por la formación y vamos a esperar que trabajen los equipos especializados”, sostuvo la fiscal al referirse al contacto de los cuerpos con el tren.

Qué se sabe de las víctimas

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían personas en situación de calle. El intendente Javier Dieminger señaló que, por la documentación encontrada, no serían de la zona. Hasta el momento, sus identidades no fueron confirmadas oficialmente.

Uno de los puntos que analiza la investigación es el accionar del conductor de la formación. Kelm indicó que “aparentemente no advirtió el impacto” y que recién detuvo la marcha al llegar a Capilla del Monte. Ese aspecto también será revisado dentro del expediente.

Para avanzar con la reconstrucción, la Justicia espera el análisis de los registros de la cámara frontal del tren. Ese material deberá ser aportado por Trenes Argentinos y podría resultar clave para determinar la mecánica del hecho.

Por su parte, el comisario José Santos Vega, jefe de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, informó que el aviso fue recibido entre las 6.30 y las 7. “Se constituye personal policial en avenida Kennedy 440, donde observa sobre las vías férreas dos sujetos sin vida, que hasta el momento no han sido identificados”, señaló.

El jefe policial también remarcó que todavía no se conoce cómo ocurrió el episodio. “Se desconoce totalmente la mecánica del hecho. Es un tren que pasa a baja velocidad, pero desconocemos las causas y la Justicia está trabajando con los datos que se tienen”, agregó.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, agentes de Tránsito, Guardia Local y Policía Científica. Las tareas periciales continuaban orientadas a relevar la zona, preservar indicios y reunir información que permita establecer si se trató de un accidente o si hubo otro factor previo al paso de la formación.