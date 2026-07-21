Desde Jujuy y Córdoba a Inglaterra y el mundo: una familia embajadora de nuestro folklore que construye puentes

Si hay algo que caracteriza a la música de nuestra tierra es su capacidad de unir. Y si hay una familia que sabe de unir mundos a través del folklore, es la familia Jurado . Con una trayectoria que entrelaza la serenidad de San Salvador de Jujuy , el trabajo campero en la estancia El Chañar —San Francisco, Córdoba —, la vida de Buenos Aires, sus integrantes llevan el federalismo en la piel.

Criados entre yerras, carneadas, jineteadas y guitarreadas, aprendieron el folklore de boca de su padre y siendo testigos del gauchaje provinciano. Esa autenticidad campera los llevó, casi sin proponérselo, a escenarios de privilegio. Pasaron de cantarle al país profundo a representar a la Argentina en hitos inolvidables: entonaron nuestras zambas y chacareras a bordo de la Fragata Libertad durante una escala en Londres , llevaron su canto a la Casa Rosada frente al por entonces presidente Carlos Menem y hasta tuvieron el honor de actuar para la Infanta Cristina de España en una de sus visitas oficiales al país.

Hoy, afincados en Inglaterra , el destino los encuentra repartiendo sus días entre sus responsabilidades profesionales y familiares. Pero las raíces no se cortan: el mate cebado a punto, el humo del asado y el rasguido de la guitarra siguen estando en el centro de su vida cotidiana. El folklore continua transmitiendo a través de las generaciones y nuevamente los padres se lo transmiten a sus hijos.

Fieles al mandato campero, no dudan en “hacer una gauchada” cuando alguien lo necesita, desplegando esa generosidad tan propia de nuestra gente.

Hace apenas unos días, el 16 de julio, la embajada argentina en el Reino Unido fue testigo de su más reciente actuación, demostrando que su arte sigue más vivo que nunca.

Esteban Jurado Traverso, una de las voces visibles de la familia, destacó la significación de este encuentro diplomático, cultural y artístico:

"Ha sido maravilloso compartir nuestras tradiciones y música con Los Jurado en la Embajada Argentina en el Reino Unido. Es enorme la satisfacción de ver a tanta gente reunida disfrutando de nuestro folclore. Esperamos seguir llevando nuestra música y cultura a muchos lugares del mundo como lo viene haciendo nuestra familia desde hace generaciones", dijo.

A través de la música, Los Jurado no solo conectan con la comunidad argentina en el exterior y con los países hermanos de América Latina, sino que tienden puentes culturales con los británicos y muchas naciones. Porque entienden mejor que nadie que el folklore es un lenguaje universal: una herramienta para el encuentro, la alegría y la paz entre los pueblos.