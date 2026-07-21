Viajaron 40 horas desde Palestina a Rosario, montaron guardia en la casa de Lionel Messi y esperan poder conocerlo

Fanáticos de Lionel Messi llegaron desde Palestina tras un extenso viaje y aseguraron que capitán argentino "es el Dios del fútbol" y una leyenda única.

La admiración por Lionel Messi no conoce fronteras. Y así lo demostró un grupo de fanáticos provenientes de Palestina que llegó a Rosario luego de un viaje de casi 40 horas con un objetivo muy especial: conocer la casa del capitán de la Selección Argentina y esperar, con un poco de suerte, poder verlo.

Ellos son Ghazi, Obaida y Mohammed. El primero de ellos vive en Buenos Aires desde hace ocho años y fue el encargado de traducir el sentimiento de sus compatriotas. "Nosotros somos de Palestina. Yo vivo en Buenos Aires hace ocho años, pero ellos vinieron un día antes del partido (con España) y aman a Messi. Yo también, obvio, pero ellos tienen una pasión que es impresionante. Para ellos, Messi es un dios", contó.

Al explicar por qué el rosarino genera tanta admiración en los países árabes, la respuesta fue contundente. "Es el mejor jugador del mundo. La gente lo quiere mucho porque juega muy bien, pero también porque es muy humilde, muy humano. Tiene un talento que no tienen otros", expresaron.

Messi, "el mejor de la historia" Los fanáticos también destacaron que el capitán argentino siempre responde dentro de la cancha a quienes lo critican. "Es el mejor de la historia", afirmaron sin dudar, y agregaron que ya no tiene nada que demostrar. "El fútbol ya lleva el nombre de Messi. No le queda nada por hacer, ganó todo. Tiene ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo y todos los títulos importantes", repasaron.

Viajaron 40 horas desde Palestina a Rosario para apoyar a Messi Tras recorrer la casa de la infancia del astro rosarino y sacarse fotografías en el lugar, los visitantes llegaron hasta el barrio donde vive actualmente con la ilusión de verlo salir. "Estamos esperando. Ojalá aparezca. Sabemos que viene de un viaje y que su papá está pasando un momento difícil, pero tenemos la esperanza de verlo", señalaron.