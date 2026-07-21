Llegó Lionel Messi a Rosario y los hinchas le dieron la bienvenida

Tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi viajó en un avión privado desde Estados Unidos hacia su Rosario natal. El capitán de la Selección argentina vino no solo a descansar sino también a visitar a sus papás, en especial a Jorge luego de haber atravesado un momento delicado de salud.

El capitán argentino aterrizó este martes pasadas las 6 en el Aeropuerto Internacional de Rosario, después de permanecer algunos días más en Estados Unidos tras la definición de la Copa del Mundo. Algunos hinchas se concentraron afuera del lugar para ver la llegada del Diez. También fueron a la entrada del barrio privado donde vive en Funes no solo para verlo, sino para expresarle su amor y agradecimiento.

Antes de regresar a la Argentina, Messi viajó desde Nueva York hasta Miami. Desde allí abordó un avión privado con destino a Rosario. Se espera que Lionel Messi permanezca durante algunos días en su casa ubicada en el barrio privado Kentucky, en la localidad santafesina de Funes.

Tras ese descanso, el capitán volverá a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y retomar la actividad oficial con el club.

El lunes, Messi escribió sus primeras declaraciones luego de haber perdido ante España . En su cuenta de Instagram, máximo futbolista argentino expresó:

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

También quiero felicitar a España por el campeonato.