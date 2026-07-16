El pueblo de Jujuy que enamora con sus cerros de colores: dónde queda y qué hacer

Los cerros multicolores convierten a Maimará en uno de los destinos más visitados de Jujuy. Foto: Archivo

El norte de Argentina es uno de esos destinos que alguna vez en la vida hay que visitar. Entre las joyas ocultas de la región se encuentra Maimará, en la provincia de Jujuy: un pequeño pueblo de alrededor de 5.000 habitantes que cuenta con paisajes únicos y fue elegido "Best Tourism Villages 2025" por ONU Turismo, la distinción que reconoce a los mejores pueblos turísticos del mundo.

El premio se entregó en octubre de 2025, durante una ceremonia realizada en Huzhou, China, donde Maimará se impuso frente a 270 pueblos de 65 países. Junto al destino jujeño, también resultó ganadora Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, lo que llevó a la Argentina a tener dos localidades premiadas en la misma edición.

Qué hacer en Maimará, Jujuy Ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará es uno de los destinos más pintorescos de Jujuy. La localidad se destaca por la imponente Paleta del Pintor, una formación de cerros multicolores que se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados de la provincia. Además, ofrece una variada propuesta turística que combina gastronomía andina, vinos de altura y la experiencia de recorrer la región a bordo del Tren Solar de la Quebrada.

Como parte de la ampliación de su oferta turística, el Gobierno de Jujuy anunció la incorporación de nuevas propuestas para los visitantes. Entre ellas se encuentra el Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica "Huellas de Maimará", un espacio donde se exhibirán las huellas de dinosaurios halladas en la zona de la Paleta del Pintor.

Cuáles son los platos típicos La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la región. Platos tradicionales como los tamales, las empanadas y las humitas forman parte de su identidad culinaria y tienen al maíz como ingrediente principal, un producto tan representativo que incluso es protagonista de distintos festivales y celebraciones locales a lo largo del año.