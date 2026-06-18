Se deshizo de una pistola, se dio a la fuga y terminó detenido tras una persecución

El sospechoso intentó huir cuando advirtió la presencia policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22.

El sujeto intento desacerse de una pistola tras notar la presencia de efectivos policiales.

Un operativo preventivo realizado durante la madrugada en Las Heras terminó con un joven detenido y el secuestro de un pistola que había intentado ocultar para evitar ser descubierto por la Policía. El sospechoso intento escapar, pero fue detenido tras una persecución

De acuerdo con información policial. el procedimiento se desarrolló a las 3 en inmediaciones de calles Albox y Ameghino, donde efectivos que realizaban maniobras operativas observaron a un hombre en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia del móvil policial, el sujeto intentó deshacerse de un objeto que ocultó junto a una vivienda y emprendió la fuga por las calles de la zona.

Persecución y secuestro del arma Los uniformados iniciaron una breve persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso, un hombre de 25 años.

Una vez reducido, los efectivos regresaron al lugar donde había descartado el elemento y constataron que se trataba de una pistola calibre 22.