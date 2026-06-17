Video: un hombre atacó a los empleados de una panadería con un hacha en La Plata

El agresor, de 71 años, amenazó a los dueños de la panadería, dañó el frente del local con el hacha y luego fue detenido por la Policía de La Plata.

VIDEO. Así fue el brutal ataque a hachazos dentro de una panadería de La Plata

VIDEO. Así fue el ataque a hachazos en una panadería de La Plata

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de La Plata cuando un hombre de 71 años protagonizó un violento ataque contra una panadería, donde amenazó a los propietarios, rompió un vidrio con un hacha y efectuó un disparo en plena vía pública.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 17 y 54, frente al local comercial "La Catedral". Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, imágenes que luego permitieron reconstruir lo sucedido y se transformaron en una pieza clave para la investigación.

Según trascendió, el agresor, quien fue identificado como un vecino de la zona, llegó hasta el comercio insultando a los hermanos propietarios del establecimiento y, en medio de una fuerte discusión, golpeó uno de los ventanales con un hacha. Un disparo en plena calle agravó la situación.

Violenta agresión en una panadería Ante la agresión, uno de los dueños llamó a su hermano, quien decidió dirigirse hacia la vivienda del atacante, ubicada a pocos metros de distancia. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando el hombre extrajo un revólver de entre sus prendas y disparó contra el suelo.

Alertados por la detonación, efectivos policiales y agentes del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana acudieron rápidamente al lugar para tomar intervención y recabar los testimonios de las víctimas.