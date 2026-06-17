Video: un hombre atacó a los empleados de una panadería con un hacha en La Plata
El agresor, de 71 años, amenazó a los dueños de la panadería, dañó el frente del local con el hacha y luego fue detenido por la Policía de La Plata.
Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de La Plata cuando un hombre de 71 años protagonizó un violento ataque contra una panadería, donde amenazó a los propietarios, rompió un vidrio con un hacha y efectuó un disparo en plena vía pública.
El episodio ocurrió en la intersección de las calles 17 y 54, frente al local comercial "La Catedral". Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, imágenes que luego permitieron reconstruir lo sucedido y se transformaron en una pieza clave para la investigación.
Según trascendió, el agresor, quien fue identificado como un vecino de la zona, llegó hasta el comercio insultando a los hermanos propietarios del establecimiento y, en medio de una fuerte discusión, golpeó uno de los ventanales con un hacha. Un disparo en plena calle agravó la situación.
Violenta agresión en una panadería
Ante la agresión, uno de los dueños llamó a su hermano, quien decidió dirigirse hacia la vivienda del atacante, ubicada a pocos metros de distancia. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando el hombre extrajo un revólver de entre sus prendas y disparó contra el suelo.
Alertados por la detonación, efectivos policiales y agentes del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana acudieron rápidamente al lugar para tomar intervención y recabar los testimonios de las víctimas.
Al llegar a la vivienda del sospechoso, los uniformados fueron recibidos por el propio acusado, quien entregó voluntariamente el arma utilizada. Se trataba de un revólver calibre 32 largo que aún conservaba seis proyectiles intactos, lo que permitió establecer que se había realizado un único disparo.
Mirá el video del brutal ataque en la panadería de La Plata:
La Justicia investiga varios delitos
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1 y del Juzgado de Garantías Nº 6, que investigan posibles delitos de daños, abuso de arma, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de arma de fuego.
Además, la fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia para secuestrar el hacha empleada en el ataque y verificar la existencia de otras armas en el domicilio del detenido. No obstante, la autorización judicial fue rechazada.
El hombre permaneció aprehendido y será sometido a una evaluación por parte del equipo de Salud Mental, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el episodio.
De acuerdo al testimonio de una de las trabajadoras de la panadería, el agresor era conocido en la zona. "Es una persona enferma, no podemos hacer nada", manifestó.