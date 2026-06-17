Los detalles del intento de asesinato con un ladrillo en Guaymallén y la milagrosa recuperación de la víctima

Un brutal ataque dejó al borde de la muerte a Isaac Michael León (30), un hombre al que le propinaron un ladrillazo en la cabeza en en el barrio La Pelaya de Rodeo de la Cruz, Guaymallén . El sospechoso, que quedó comprometido por las imágenes de cámaras de seguridad, fue imputado por intento de asesinato y pasó a la cárcel.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo formalizó la acusación por el delito de homicidio simple en grado de tentativa con el sospechoso, identificado como Josué Emmanuel Bracamonte, y ordenó su traslado a un penal provincial.

Fuentes judiciales agregaron que ya había sido investigado por un hecho delictivo años atrás, en 2017, y que en esa ocasión la causa se resolvió mediante una suspensión de juicio a prueba o probation por el plazo de un año, con intervención de la vieja Fiscalía de Flagrancia, que fue disuelta hace tiempo y este año regresó como la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Más allá de eso, Bracamonte no registraba mayores antecedentes y la principal hipótesis es que el ataque contra León se produjo por un fuerte conflicto personal que mantenían entre ambos, de acuerdo con las primeras averiguaciones.

En ese sentido, la fiscal del caso aguardaba por la incorporación de testimoniales para avanzar con respecto al móvil, pero la prueba de mayor embergadura que tiene la causa son los registros fílmicos de una cámara de seguridad apostada a metros de la escena del ataque, que captó con detalles el violento accionar del autor.

Aparentemente, esas imágenes son las que comprometieron fuertemente a Bracamonte en el expediente liderado por Lazo. Además, por las características de la agresión que se aprecia en el video, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) no dudó en imputarlo por intento de asesinato.

Milagrosa recuperación de la víctima

Por otro lado, pese a que León estuvo en límite de la vida y la muerte en los instantes posteriores al ataque, con una importante inflamación en el cráneo y un diagnóstico de traumatismo encefalocraneal, logró recomponerse con el paso de las horas.

La víctima se recuperaba favorablemente en el Hospital Central. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

En cuestión de horas, pasó del Quirófano a Terapia Intensiva, donde su estado evolucionó hasta no necesitar cuidados intensivos. Por eso, los médicos del Hospital Central, donde permanecía internado, estaban evaluando la posibilidad que continuara la recuperación en su domicilio.

La reconstrucción del ataque

Fuentes policiales relataron que eran cerca de las 22 de la noche del lunes cuando un llamado a la línea de emergencias 911 para alertar sobre una riña en plena vía pública del barrio La Palaya.

Cuando efectivos de la jurisdicción arribaron hasta ese lugar, constataron que en calle Solari al 7.600 había un sujeto tendido sobre la carpeta asfáltica, con lesiones en la cabeza y completamente inconsciente.

Hasta el lugar también llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal analizó el estado de la víctima y, sin ofrecer un diagnóstico preliminar, lo trasladó hasta el citado efector público de Capital.

Una vez allí, los médicos de la guardia constataron que León presentaba un traumatismo de cráneo grave y que debía ser intervenido de inmediato, ya que su estado era crítico. Tras la operación, pasó al sector de cuidados intensivos y su pronóstico era reservado. Pese a todo eso, evolucionó en pocas horas y podría recibir el alta médica en los próximos días.

En tanto, el presunto autor pudo ser aprehendido en las inmediaciones de la escena del ataque y pasó a la cárcel tras ser imputado por el intento de homicidio.