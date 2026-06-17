Le robaron la moto a un repartidor, un grupo de colegas se la recuperó por mano propia y el video es viral

Un repartidor mostró en TikTok la hazaña de un grupo de colegas ante el robo de la herramienta de trabajo de un compañero: "Llegamos, aplicamos y nos vamos".

En un video que se viralizó en las últimas horas a través del usuario @lauti.rider, se puede ver cómo un grupo de repartidores de aplicaciones se moviliza después de que a uno de sus integrantes le robaran la moto. En las imágenes, se muestra el proceso que siguieron para intentar recuperar el medio de trabajo de su compañero, acompañado por el comentario: “Llegamos, aplicamos y nos vamos”.

Al comienzo del video, se escucha a uno de los trabajadores alertar al grupo: “Me robaron la moto, me robaron la moto, me robaron la moto”. A partir de ese mensaje, varios de sus colegas comenzaron a difundir la situación y a avisarles a otros repartidores.

TikTok/@lauti.rider Luego, según se observa en la publicación, lograron rastrear la motocicleta hasta la localidad de Quilmes. Tras esa información, se formó una caravana de repartidores que avanzó con sus motos y mochilas rumbo al lugar, junto al mensaje: “Yendo a recuperarla”.

El hallazgo de la motocicleta Más tarde, el usuario compartió el momento en el que comenzaron a llegar al sitio donde habían localizado la moto robada, entre bocinazos y con varios repartidores agrupados en la zona. En esa parte del video, también apuntó contra algunos vecinos con la frase: “Los vecinos siempre del lado de ellos”.