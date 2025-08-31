"¿Ahora pedís por favor?", un grupo de repartidores golpeó a un ladrón que le robó la moto a un compañero

En Mar del Plata, los repartidores localizaron al ladrón a través del GPS. Al encontrarlo comenzaron a golpearlo y luego lo entregaron a la Policía.

Luego de atacar al ladrón, los repartidores lo entregaron a la Policía.

El hecho ocurrió en Mar del Plata, donde un ladrón interceptó a un delivery para robarle la moto. Sin embargo, pudieron dar con la ubicación del rodado gracias a que contaba con un GPS y, junto a un grupo de repartidores, lo encontraron y lo golpearon para recuperarla.

Todo quedó registrado en un video en el que se observa a un grupo de personas insultando mientras otros golpean al ladrón, tirado en el piso.

Gracias al GPS que tenía la moto, la víctima acudió a sus compañeros y llegaron hasta la ubicación, en 11 de Septiembre y 228, donde lo encontraron y comenzaron a golpearlo.

El momento del ataque al ladrón En el video se escucha cómo le dicen al delincuente: “¿Ahora pedís por favor?”, mientras le preguntaban dónde estaba la moto, ya que todavía no la habían localizado. La escena fue filmada por uno de los repartidores y luego se viralizó en redes sociales.

Después, el grupo de repartidores entregó al delincuente a la Policía. A pesar de este intento por localizar la moto, aún se desconoce si lograron recuperarla.