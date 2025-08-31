El hecho que vincularía a Candela, la chofer asesinada en La Matanza, con el acusado del crimen

Luego del estremecedor crimen de Candela Santa María , la chofer de La Matanza que fue hallada en su vehículo con un disparo en la cabeza, el caso sumó un nuevo capítulo: ahora se encuentra bajo investigación el vínculo que tenía la víctima con el principal sospechoso del asesinato , que se suicidó .

En las últimas horas, una de las declaraciones de los testigos vinculó a la víctima con la venta de municiones y aseguró que conoció a Candela a través del sospechoso .

S.G., un joven de 21 años que brindó testimonio pero quiso preservar su identidad, afirmó haber realizado una transacción con la víctima hace algunos días. Según relató, se reunió con ella para comprarle municiones calibre 9 milímetros el pasado 28 de agosto, y habría mostrado comprobantes de esa compra que confirmarían el hecho.

Este joven fue consultado sobre cómo conoció a la víctima y comentó que la presentó el principal acusado, quien horas después del crimen se quitó la vida tras realizar distintos posteos en redes sociales . En esa oportunidad, el sospechoso habría dicho que Candela era familiar suyo .

De todas formas, este vínculo aún no está comprobado. Incluso, familiares de la víctima afirmaron que lo habían identificado, pero nunca lo mencionaron como parte de la familia, sino como un “conocido”.

Otra de las teorías planteadas por los familiares es que el acusado habría engañado a la víctima a través de algún viaje en las aplicaciones de transporte que ella utilizaba, aunque esta hipótesis fue rápidamente desestimada por los investigadores.

Asimismo, en otra de las declaraciones de los testigos se mencionó que el sospechoso había puesto en venta una pistola en redes sociales. Este dato podría ser cierto, dado que en el interior del vehículo donde fue encontrada Candela se hallaron cajas de municiones compatibles con ese arma.

Este hallazgo refuerza la teoría de que el acusado podría haberse contactado con ella para comprarle municiones, ya que la pistola fue encontrada en Virrey del Pino durante el operativo para detenerlo, minutos antes de que se quitara la vida.

No obstante, el fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, continuará con la investigación, mientras que las pericias quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina.