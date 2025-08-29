Se conocieron los estremecedores resultados de la autopsia a la mujer que fue asesinada en Ezeiza

Claudia Scarzzolo fue hallada muerta en el patio de su casa, ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, Ezeiza. Su hija es una de las principales sospechosas.

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.

En las últimas horas, se conocieron los estremecedores resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima. El procedimiento reveló que la mujer falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. La necropsia determinó que ninguno de los golpes en su cabeza le provocaron la muerte.

Según informó Infobae, Scarzzolo presentaba heridas lacerantes en la zona encefálica que no le provocaron ni hemorragias internas ni fracturas de cráneo. A su vez, tenía golpes en el estómago, aunque se desconocen si eran viejos o recientes. Sin embargo, se aguardan los resultados de las pericias complementarias para determinar qué ocurrió antes de su muerte.

La hija de la víctima está bajo la lupa Tras el aberrante hallazgo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Se estableció que a las 3.50 de la mañana arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, en cual se encontraban el joven y su padre. Minutos después, se retiraron junto a la menor. A las 4.05, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observa a un masulino no identificado.

