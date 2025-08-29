"Tengo amenaza de muerte": el premonitorio audio de la mujer que fue asesinada en Ezeiza

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Leandro N. Alem al 100, en Ezeiza. La hija y el novio de la menor son los principales sospechosos.

Un aberrante crimen mantiene en vilo a los vecinos de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una mujer de 38 años, identificada como Claudia Scarzzolo, fue encontrada muerta y semienterrada en el patio de su casa. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo e investigan un presunto femicidio.

Mirá cómo es el lugar donde hallaron muerta a Claudia Así es el lugar donde hallaron muerta y semienterrada a Claudia, la mujer que fue asesinada en Ezeiza

En las últimas horas, se difundió un audio en el que la víctima le contaba a una amiga que temía por su vida. “Tengo amenaza de muerte. Me tengo que fletar”, comienza el mensaje. Y continua: “Literalmente estoy como en una situación de vida o muerte. Me río para no llorar”.

Los detalles que complican a la hija de la víctima Tras el aberrante hallazgo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Se estableció que a las 3.50 de la mañana arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, en cual se encontraban el novio de la joven y su padre. Minutos después, se retiraron junto a la menor. A las 4.05, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observa a un masculino no identificado.

Sin embargo, lo que complica a la hija de la víctima es que se comprobó que, a las 8 de la mañana, la joven utilizó el celular de su madre avisando que la víctima no iba a ir a trabajar por “problemas personales”.